Dierenrechtenextremist 'met roodgelakte nagels' wilde aanslag plegen op slagerijen, dreigde dat hij 'iedereen zou doodsteken'
Foto: een dierenrechtenextremist, maar niet de dierenrechtenextremist in dit verhaal
De grootste misdaad m.b.t. vlees lijkt ons dat er mensen zijn die de kogelbiefstuk louter bakken in olie in plaats van met een dikke bak boter, maar hey, ieder z'n meug: een 23-jarige extreemlinkse extremist uit Nieuwolda wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag op 13 slagerijen. De man had gedreigd dat hij 'iedereen zou doodsteken' als de slagerijen een dag later niet zouden sluiten. "Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde de man vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming." Waf waf! Bas de Bomenknuffelaar had alvast een machete aangeschaft. In de rechtszaal blijkt hij 'een lange man in een joggingpak en met roodgelakte nagels' die maar moeilijk met heftige emoties om kan gaan. Het OM eist vier jaar cel. Gelukkig kun je in de gevangenis ook gewoon op tofu knagen!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Volkskrantcolumnist: 'Gouke Moes = TERRORIST'
Gouke Moes claimt aanslag op Pauw & De Wit
Man verdacht van terrorismefinanciering met BITCOINS
FOTO: Niet de bitcoin-bezitter uit het verhaal
Vijf doden en 15 gewonden bij aanslag Jeruzalem, 2 schutters uitgeschakeld
Zelfs daar een bovengemiddelde maandag
Rechter: Defensie weigerde Soumaya Sahla terecht gevoelige baan bij marine na negatief advies MIVD
Nationale veiligheid in het geding, niet integer en geen aangifte schenkingen Frits
Bolkestein
Vragenuur - Lientje over DIERENTERRORISTEN
nu wordt het persoonlijk
DEBUNK. "Terroristen in Europa zijn zelden migrant, probleem vooral 'van eigen bodem'"
Als je denkt dat het onzin is, dan is het ook vaak onzin