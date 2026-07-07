De grootste misdaad m.b.t. vlees lijkt ons dat er mensen zijn die de kogelbiefstuk louter bakken in olie in plaats van met een dikke bak boter, maar hey, ieder z'n meug: een 23-jarige extreemlinkse extremist uit Nieuwolda wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag op 13 slagerijen. De man had gedreigd dat hij 'iedereen zou doodsteken' als de slagerijen een dag later niet zouden sluiten. "Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde de man vanuit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming." Waf waf! Bas de Bomenknuffelaar had alvast een machete aangeschaft. In de rechtszaal blijkt hij 'een lange man in een joggingpak en met roodgelakte nagels' die maar moeilijk met heftige emoties om kan gaan. Het OM eist vier jaar cel. Gelukkig kun je in de gevangenis ook gewoon op tofu knagen!