Alle tradities worden gesloopt in dit land. Nu is terrorismefinanciering op de ouderwetse manier weer aan de beurt. Ach wat mooi was dat vroeger, gewoon met het vliegtuig naar Doha om je koffertje biljetten rechtstreeks aan Hamas af te leveren zodat ze daar ook weer wat voedselpakketten konden inslaan. En wat te denken van die goeie ouwe girale transactie? Schitterend was dat toen we onze laatste euro's op dat fijne en fameuze rekeningnummer van Al Qaida of IS konden storten. Maar INEENS moet alles anders en is de terrorismefinanciering gemoderniseerd en nou 'zijn ze op de goeie weg'. Dat komt door de Chris Woertsen van dit land, die geen kans onbenut laten om met hun protserige poffertjesporem op de buis te verkondigen dat men aan de bitcoin moet.

Nou dan krijg je dus dit: "De FIOD heeft op woensdag 1 oktober een verdachte uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. Uit deze melding ontstond het vermoeden dat de verdachte transacties verrichte in cryptovaluta met als doel de financiering van terrorisme. Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte op verschillende momenten in 2019 en 2020 in totaal meer dan 5.000 euro aan bitcoins overmaakte naar adressen die in gebruik waren bij personen die zich hadden aangesloten bij terroristische organisaties."

Schuld van CHRIS WOERTS.