Vijf doden en 15 gewonden bij aanslag Jeruzalem, 2 schutters uitgeschakeld

Zelfs daar een bovengemiddelde maandag

De twee uitgeschakelde schutters

Vijf doden en 15 gewonden, waarvan zeven ernstig na een schietpartij met terroristisch oogmerk in een bus bij een bushalte langs de ingang van Jeruzalem. De daders gebruikten Carl Gustav machinepistolen en zijn volgens de eerste berichten van veiligheidsdiensten "Palestijnen uit de West-Bank". Hun affiliatie is nog niet bekend en de aanslag lijkt vooralsnog niet opgeëist door een 'militante organisatie'. De twee daders zouden standrechtelijk uitgeschakeld zijn door "a soldier and a young Haredi man who was armed". Ja nee, dit is geen Amstelveen, deze joden schieten terug. Meer beeld na de breek.

Update: dashcam-beelden van de schietpartij onderstaand.
Update: Netanyahu en Ben Gvir zijn ter plaatse en zeggen: "We are engaged in pursuit and are cordoning off the villages from which the murderers came. We will apprehend whoever aided and dispatched them, and will take even stronger steps."

@Spartacus | 08-09-25 | 10:30 | 442 reacties

