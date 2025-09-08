Vijf doden en 15 gewonden bij aanslag Jeruzalem, 2 schutters uitgeschakeld
De twee uitgeschakelde schutters
Vijf doden en 15 gewonden, waarvan zeven ernstig na een schietpartij met terroristisch oogmerk in een bus bij een bushalte langs de ingang van Jeruzalem. De daders gebruikten Carl Gustav machinepistolen en zijn volgens de eerste berichten van veiligheidsdiensten "Palestijnen uit de West-Bank". Hun affiliatie is nog niet bekend en de aanslag lijkt vooralsnog niet opgeëist door een 'militante organisatie'. De twee daders zouden standrechtelijk uitgeschakeld zijn door "a soldier and a young Haredi man who was armed". Ja nee, dit is geen Amstelveen, deze joden schieten terug. Meer beeld na de breek.
Update: dashcam-beelden van de schietpartij onderstaand.
Update: Netanyahu en Ben Gvir zijn ter plaatse en zeggen: "We are engaged in pursuit and are cordoning off the villages from which the murderers came. We will apprehend whoever aided and dispatched them, and will take even stronger steps."
Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025
Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP
Prime Minister Netanyahu at the scene of the terrorist attack in Jerusalem:— Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2025
"We are engaged in pursuit and are cordoning off the villages from which the murderers came. We will apprehend whoever aided and dispatched them, and will take even stronger steps" pic.twitter.com/qWJ04syWZp
המחבלים הגיעו כנראה מאזור יו״ש pic.twitter.com/RnvQhFQXIX— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) September 8, 2025
🚨— Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025
TERROR ATTACK IN JERUSALEM
Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.
After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz
⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025
➤ 4 Israelis confirmed dead
➤ 15+ injured, including 7 critically
➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h
BREAKING: At least 15 people injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 6 seriously injured.— Clash Report (@clashreport) September 8, 2025
Israeli media says it is a "terror attack." pic.twitter.com/A3qvg28cer
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025
2 terrorists entered a bus in Jerusalem with automatic weapons.
Around 20 people shot. 4 people have been killed, including children. pic.twitter.com/VSrY4jcF8R
