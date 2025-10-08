Extinction Rebellion 'stelt ultimatum' en wil om 12:00 sancties tegen Israël, anders "leggen we de spoorwegen en het hele land plat"
goedemorgen werkend Nederland
ULTIMATUM aan het kabinet: woensdag sancties of we leggen het land plat!— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) October 7, 2025
Afgelopen zondag stonden 300.000 mensen in Amsterdam op tegen de genocide in Gaza — en tegen de Nederlandse medeplichtigheid daaraan. (1/5) pic.twitter.com/VKs8QHKi6L
In het bovenstaande ultimatumdraadje staat te lezen dat Extinction Rebellion wegens de arrestatie op zee en deportatie uit Israël van het Gaza-Flotilla tot actie overgaat: "Daarom stellen wij vandaag een ultimatum. Woensdag 8 oktober om 12:00 uur sancties tegen Israël, of we leggen het spoor stil en het land plat." Dat deden ze vorige week donderdag ook op Den Haag Centraal, en als je datzelfde trucje tegelijk herhaalt op Amsterdam, Rotterdam en Utrecht Centraal dan heb je inderdaad zo'n beetje het hele halve land plat. Oftewel, die sancties komen er niet en het treinverkeer wordt om die gelegenheidsreden vanmiddag dus waarschijnlijk weer vergaand verstoord. Onderstaand houdt u het Amsterdamse spoor alvast in de gaten, maar rond 12:00 meer.
Amsterdam Centraal live
Vorige week donderdag, Den Haag Centraal
