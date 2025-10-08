In het bovenstaande ultimatumdraadje staat te lezen dat Extinction Rebellion wegens de arrestatie op zee en deportatie uit Israël van het Gaza-Flotilla tot actie overgaat: "Daarom stellen wij vandaag een ultimatum. Woensdag 8 oktober om 12:00 uur sancties tegen Israël, of we leggen het spoor stil en het land plat." Dat deden ze vorige week donderdag ook op Den Haag Centraal, en als je datzelfde trucje tegelijk herhaalt op Amsterdam, Rotterdam en Utrecht Centraal dan heb je inderdaad zo'n beetje het hele halve land plat. Oftewel, die sancties komen er niet en het treinverkeer wordt om die gelegenheidsreden vanmiddag dus waarschijnlijk weer vergaand verstoord. Onderstaand houdt u het Amsterdamse spoor alvast in de gaten, maar rond 12:00 meer.