Dat was andermaal een ongekende aanval van Israël gisteren op Qatarees grondgebied, waarmee Israël de nog overgebleven Hamasleiding poogde om te leggen en daarmee de hoon van de hele wereld wel weer voor lief nam. Maar de Hamasleiders die in Doha ondergedoken zaten en onderhandelden over een vredesdeal, die er al niet leek komen maar nu helemaal niet meer, wisten vermoedelijk te ontkomen, zo claimt Hamas bij het altijd gezellige Al Jazeera. Israëlische media spraken daarentegen wel al van gedode Hamasleiders, maar officieel heeft Israël hier nog niks over bevestigd. Het is daarom moeilijk om hier iets over te zeggen, zeker omdat het bij eerdere aanslagen op Hamaskopstukken ook maanden duurde voordat werd toegegeven dat ze inderdaad richting eeuwige jachtvelden waren vertrokken. Het is een patroon. Netanyahu nam ondertussen de volledige verantwoordelijkheid en zette de Israelische aanval in een toespraak nog maar eens kracht bij.

Het Witte Huis gaf anders dan bij de aanval op Iran geen groen licht (ondanks eerdere berichten van Israëlische meida dat dat wel het geval was) voor deze luchtaanval en daarom was Trump gisteravond 'not thrilled' en 'very unhappy' over de gang van zaken. Hij heeft contact gehad met de Qatarese premier en hem verzekerd dat het niet nog eens op het grongebied van Qatar zou gebeuren. Maar niet alleen Trump is boos, ook nieuwbakken minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is boos, en hij veroordeelt de Israëlische luchtaanval dan ook net als de Engelse premier Starmer en de Franse president Macron: "The Netherlands condemns the Israeli airstrike in Doha. The sovereignty of states must be respected. Additionally, this step doesn’t bring a much needed ceasefire in the Gaza Strip any closer." Waarschijnlijk blijft het bij bovenstaande grote woorden van David van Weel en zullen de Europese leiders ook hopen dat dit allemaal snel overwaait.