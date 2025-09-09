achtergrond

Explosies in Doha, Israëlische aanval op Hamas-leiders

Wew

De oorlog en de vernietiging van Hamas gaat weer een stap verder. Zojuist zijn er explosies gemeld in Doha, de hoofdstad van Qatar. Volgens Barak Ravid van Axios heeft Israël het gemunt op leiders van Hamas. Qatar geldt al jaren als sponsor en bondgenoot van de schurken van Hamas, maar heeft ook goede banden met het Westen. Dat Israël ingrijpt op Qatarees grondgebied is: saillant. Later meer...
Update 15:16 - Kort statement van de Israëlische luchtmacht: "Er is een gerichte aanval uitgevoerd op de top van de terroristische organisatie Hamas. De aangevallen leiders hebben jarenlang de activiteiten van de terroristische organisatie geleid en zijn direct verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bloedbad op 7 oktober en het voeren van de oorlog tegen de staat Israël."
Update 15:19 - Volgens N12 is Khalil al-Hayya het doelwit van de aanval. Hij is de 'waarnemend voorzitter' van het politiek bureau van Hamas en daarmee de opvolger van Yahya Sinwar. De opperboef van Hamas kent u nog van die keer dat-ie met z'n scheve tandjes tussen het puin lag. Al-Hayya staat in betere tijden op DEZE FOTO (middelste foto) samen met wijlen Volkskrant-journalist Hamas-journalist Anas Al-Sharif
Update 15:25 - De leiding van Hamas zou in Qatar bijeen geweest zijn om te vergaderen over het laatste voorstel van Donald Trump. Israël heeft de vergadering aangegrepen om binnen te komen zonder kloppen
Update 15:29 - 'TRUMP GAVE GREEN LIGHT FOR ATTACK ON HAMAS LEADERSHIP IN QATAR'
Update 15:32 - Qatar niet blij: 'Qatar condemns the Israeli attack as 'a criminal attack that constitutes a blatant violation of international law''
Update 15:38 - Andere aanwezigen volgens N12, naast de grote baas Khalil al-Hayya dus: Mohammed Darwish (voorzitter Shura Council, het raadgevend orgaan van Hamas), Mousa Abu Marzouk (prominent Hamas-lid, oud-voorzitter van politiek bureau en voorganger van Ismail Haniyeh), Zaher Jabarin (financiële baas en tevens 'head of the Office of Martyrs, Wounded, and Prisoners'), Husam Badran (soort van internationale woordvoerder van Hamas), Nizar Awadallah (voormalig voorzitter Shura Council, verloor in 2021 leiderschapsverkiezing Hamas) en Taher al-Nunu (media-adviseur van de hoogste baas). Dat zijn ze qua leiders van Hamas dus zo ongeveer: allemaal
Update 15:46 - Mogelijk ook aanwezig: Khaled Mashal, sleutelfiguur, voormalig leider, een van de oprichters van het politieke bureau. In 1997 overleefde hij al een moordpoging door de Mossad. Eerder werd hij nog genoemd als gedoodverfde opvolger van Haniyeh
Update 15:54 - Channel 12 zegt nu: Khalil al-Hayya dood, Mashal niet (want niet aanwezig)
Update 16:03 - Hamas laat aan Al Jazeera (zeg maar de NOS van Hamas) weten dat alle leiders de aanval hebben overleefd. Slag om de arm: dat zeggen ze in dit soort situaties altijd
Update 16:06 - Op deze foto zou het aangevallen gebouw te zien zijn
Update 16:10 - Netanyahu: "Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility."
Update 16:28 - Foto uit de Situation Room
Update 16:32 - Verenigde Arabische Emiraten niet blij, Saudi-Arabië niet blij, Iran ook niet, lol
Update 16:43 - Witte Huis werd even voor de Israëlische aanval 'geïnformeerd' door Israël

Tags: israel, qatar, doha
@Mosterd | 09-09-25 | 15:09 | 495 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

