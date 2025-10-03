Baanbrekende mening van de Hoge Raad: het Nederlandse kabinet heeft ook nog wat te zeggen over de levering van F-35-onderdelen aan Israël en hoeft niet per se te luisteren naar Michiel Servaes of Nasrdin Dchar of Tanja Jess of Katja Schuurman of Thomas Heerma van Voss of Saskia Noort of Dolf Jansen. Je zou haast denken dat we in Nederland in een democratie leven en het nog een beetje uitmaakt op welke partij je stemt. Hoe dan ook, er is dus een rechtszaak van Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum (ja die ja) tegen de Nederlandse Staat, en het Hof oordeelde vorig jaar dat Nederland moest stoppen met het leveren van onderdelen van de F-35 aan Israël. Die beslissing heeft de Hoge Raad nu vernietigd. "De uitspraak van de Hoge Raad houdt kort samengevat in dat het hof niet zelf mocht beoordelen of een duidelijk risico op ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht bestaat, maar dat de minister aan de hand van dat criterium de herbeoordeling van de vergunning opnieuw moet doen. De termijn voor die herbeoordeling heeft de Hoge Raad bepaald op zes weken." Maar! "De uitkomst van die (her)beoordeling kan opnieuw aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd." Oftewel: niet een complete dikastocratie, maar wel een beetje. Ondertussen vliegen de Israëlische F-35's gewoon door.

HELE UITSPRAAK: DAARRR