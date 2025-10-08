LIVE. Bezet Extinction Rebellion rails van stations en ligt het landelijk treinverkeer plat?
Dat was ons immers beloofd om 12:00 met een heus ultimatum
Amsterdam Centraal live
Voorlopig antwoord: te vroeg om te zeggen, het is immers klokslag 12:00. Maar uitvoerende macht van de NOS kennende zal het wel weer. En nu is het afwachten! Het account van Extinction Rebellion F5'en doet u hier, zoekterm Extinction Rebellion hier, XR hier, ANP fotobank hier en wie de eerste railsklever in de comments zet wint een gratis sessie bij een klimaatpsycholoog naar keuze.
Update 12:40 - Nou voorlopig nog even niks hè.
Update 14:44 - Wel een hoop vertraging in de Randstad, en dat nog zonder XR-bezettingen. Blaadjes op de rails?
De belofte
ULTIMATUM aan het kabinet: woensdag sancties of we leggen het land plat!— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) October 7, 2025
Afgelopen zondag stonden 300.000 mensen in Amsterdam op tegen de genocide in Gaza — en tegen de Nederlandse medeplichtigheid daaraan. (1/5) pic.twitter.com/VKs8QHKi6L
