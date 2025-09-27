Beelden. XR bekladt kantoor collega's NOS
Friendly fire, blue on blue, white on white crime, familieruzie
Een demonstrant klimt op het dak van het NOS-gebouw, terwijl agenten toekijken pic.twitter.com/tZYF6jUPsZ— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
Het intersectionele spookhuis trok weer door het land en zoals eerder en zoals opnieuw aangekondigd gingen ze er ditmaal echt eens iets van zeggen bij het laatste bolwerk van extreemrechts, de NOS. Ditmaal het gelegenheidsargument: de NOS zou ElsFest niet vaak genoeg 'extreemrechts' genoemd hebben. Marcel Vink van De Telegraaf was erbij en vat het maar als volgt samen: "XR trok zaterdagmiddag een spoor van bekladding door het Gooi. Nadat er bij een demonstratie bij het NOS-gebouw in Hilversum ramen werden beklad, en ook het plein voor de publieke omroep, was ook de parkeergarage aan de beurt. Daarna trokken de betogers door de rest van het Mediapark en door Hilversum en Bussum, waar ook volop werd beklad en geplakt." Veel meer beeld na de breek.
't gaat immers om het milieu!
Er worden rookpotten afgestoken. Niet heel klimaatvriendelijk lijkt me maar oké pic.twitter.com/G76vQeG9OK— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
De demonstranten die het dak opgingen mochten er van een agent op. ‘Want jullie gaan er toch wel snel weer van af?’ Dat gebeurt zo te zien dus niet… pic.twitter.com/MmuS1vB86c— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
‘Tot er een eind aan de crisis is’ pic.twitter.com/CPVvZwIZPt— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
Het gebruikelijke vandalisme
Intussen gaat het plakken toch gewoon door pic.twitter.com/iCZ0NFdnnF— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
BENDER BELAAGD ! ! !
‘DOE NORMAAL! DOE ZELF NORMAAL!’ Jonge vlogger Bender, in paars T-shirt, maakt geen vrienden pic.twitter.com/YLYZ7ruFIk— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
Het is zo'n ondoenlijk spookhuis
‘PAARDEN ZIJN GEEN WAPENS!’ pic.twitter.com/A60HRXBHM7— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
Het bekladden gaat door in de omgeving pic.twitter.com/ZTa6t0BVbn— Marcel Vink (@marcelvink888) September 27, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"
ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?
Bassiehof – Extinction Rebellion bestormt stadsbestuur Utrecht, VVD doet niets
Waar blijft de aangifte tegen de hoofdverdachte
Roep Kamer terug van Reces. Burgerberaad = HOAX
ho, nog niet in vliegtuig stappen aub
Filosofisch A44 VIERLUIK in Het StamCafé
Hahaha. Pliesie mept XR-TUIG de sloot in