Beelden. XR bekladt kantoor collega's NOS

Friendly fire, blue on blue, white on white crime, familieruzie

Het intersectionele spookhuis trok weer door het land en zoals eerder en zoals opnieuw aangekondigd gingen ze er ditmaal echt eens iets van zeggen bij het laatste bolwerk van extreemrechts, de NOS. Ditmaal het gelegenheidsargument: de NOS zou ElsFest niet vaak genoeg 'extreemrechts' genoemd hebben. Marcel Vink van De Telegraaf was erbij en vat het maar als volgt samen: "XR trok zaterdagmiddag een spoor van bekladding door het Gooi. Nadat er bij een demonstratie bij het NOS-gebouw in Hilversum ramen werden beklad, en ook het plein voor de publieke omroep, was ook de parkeergarage aan de beurt. Daarna trokken de betogers door de rest van het Mediapark en door Hilversum en Bussum, waar ook volop werd beklad en geplakt." Veel meer beeld na de breek.

't gaat immers om het milieu!

Het gebruikelijke vandalisme

BENDER BELAAGD ! ! !

Het is zo'n ondoenlijk spookhuis

Tags: XR, NOS, white on white crime
@Spartacus | 27-09-25 | 16:41 | 253 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

