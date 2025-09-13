LIVE - Daar is de A12-blokkade weer
Het is weer eens VIJF VOOR TWAALF, en op de A12 te Den Haag gaat Extinction Rebellion maar weer eens demonstreren tegen Boeren, Barbecues, Benzine, Bacon, Bestaanszekerheid, Biefstukken, Bloembollen, Boterhamworst, Bier en Bibi - kortom: alles wat het leven leuk maakt. Dit keer geen Greta Thunberg (foto), want die zit op een cruise in de Middellandse Zee. Moet u vanmiddag toch in Den Haag zijn - voor een stervend familielid, uitvaart, etentje, winkelmiddag, zakelijke afspraak, bordeelbezoek etc OMROEP WEST heeft alle verkeersinformatie om Den Haag UIT en IN te geraken. Dit liveblog wordt aangevuld met evt. livestreams, meppende ME-ers, F35 flyby's, Romeos en waterkanonnen.
Update: Ze zitten al
Update: Ze worden bussen in gesleept
Update: Ze worden nat
#ExtinctionRebellion wil voor de 44e keer de #A12 bezetten. #XR pic.twitter.com/ZASPOFf0Bh— Bob van Keulen (@BobHGL) September 13, 2025
OWEN = BACK
Goedemorgen vanuit #DenHaag. #XR wil om 12:00 uur opnieuw de #A12 blokkeren. Politie massaal aanwezig rondom het #Malieveld. pic.twitter.com/CN1oCE679u— Owen (@_owenobrien_) September 13, 2025
Reaguursels
