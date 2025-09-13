achtergrond

LIVE - Daar is de A12-blokkade weer

gaap

Het is weer eens VIJF VOOR TWAALF, en op de A12 te Den Haag gaat Extinction Rebellion maar weer eens demonstreren tegen Boeren, Barbecues, Benzine, Bacon, Bestaanszekerheid, Biefstukken, Bloembollen, Boterhamworst, Bier en Bibi - kortom: alles wat het leven leuk maakt. Dit keer geen Greta Thunberg (foto), want die zit op een cruise in de Middellandse Zee. Moet u vanmiddag toch in Den Haag zijn - voor een stervend familielid, uitvaart, etentje, winkelmiddag, zakelijke afspraak, bordeelbezoek etc OMROEP WEST heeft alle verkeersinformatie om Den Haag UIT en IN te geraken. Dit liveblog wordt aangevuld met evt. livestreams, meppende ME-ers, F35 flyby's, Romeos en waterkanonnen. 
Update: Ze zitten al
Update: Ze worden bussen in gesleept
Update: Ze worden nat

OWEN = BACK

Tags: XR, A12, brandstof
@Pritt Stift | 13-09-25 | 11:55 | 210 reacties

