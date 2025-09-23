Over naar het hart van onze schitterende democratie voor belangrijke zaken zoals het controleren van De Regering. De A12 was weer eens GEBLOKKEERD, en als we goed geteld hebben was dit voor de 45ste KEER. Mensen kunnen Den Haag niet in of uit. Omroep West (NPO) moet steeds weer een bericht maken met alternatieve verkeersroutes, en dat zijn allemaal belastingcentjes! Agenten tillen zich een hernia tijdens het wegslepen van A12-blokkeerders, en buschauffeurs moeten in hun vrije weekend opdraven om A12-blokkeerder bestuurlijk te verplaatsen. Bovendien is ook Het OM retedruk met al deze snelwegblokkeerders, die daarbij niet eens vervolgd worden. Wat een kapitaalvernietiging! Oh, en het is nog 93 dagen tot Kerst! Halen we dat wel? Livestream na de breek.