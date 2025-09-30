Afgelopen weekend Hilversum. Extinction Rebellion bezet - alweer - het Oneerlijke NOS-gebouw op het Mediapark. Er wordt vuurwerk afgestoken, er worden muren beklad, vernielingen. Er wordt op gebouwen geklommen en spandoeken opgehangen. ANP was erbij, Telegraaf was erbij. GeenStijl was erbij. Wie er niet bij was: De Oneerlijke NOS. Daar hadden ze zoiets van DEZE BEZETTING WILL NOT BE TELEVISED en werd er groots geschitterd in afwezigheid. De systeempers reageerde uiterst lauw op deze vernielzuchtige XR-actie, en dat terwijl ze net een hele week AANVAL OP INSTITUTIES!!!1! & VAN DE JOURNALISTIEK BLIJF JE AF!!!!1! door hun roeptoeters hadden geroeptoeterd. Livestream, met een Ontketende Gideon van Meijeren, na de break.