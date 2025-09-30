Vragenuur: Gideon (FvD) over XR-vernieling @NOS
Altijd. Overal. Oneerlijk.
Afgelopen weekend Hilversum. Extinction Rebellion bezet - alweer - het Oneerlijke NOS-gebouw op het Mediapark. Er wordt vuurwerk afgestoken, er worden muren beklad, vernielingen. Er wordt op gebouwen geklommen en spandoeken opgehangen. ANP was erbij, Telegraaf was erbij. GeenStijl was erbij. Wie er niet bij was: De Oneerlijke NOS. Daar hadden ze zoiets van DEZE BEZETTING WILL NOT BE TELEVISED en werd er groots geschitterd in afwezigheid. De systeempers reageerde uiterst lauw op deze vernielzuchtige XR-actie, en dat terwijl ze net een hele week AANVAL OP INSTITUTIES!!!1! & VAN DE JOURNALISTIEK BLIJF JE AF!!!!1! door hun roeptoeters hadden geroeptoeterd. Livestream, met een Ontketende Gideon van Meijeren, na de break.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Beelden. XR bekladt kantoor collega's NOS
Friendly fire, blue on blue, white on white crime, familieruzie
Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"
ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?
Bassiehof – Extinction Rebellion bestormt stadsbestuur Utrecht, VVD doet niets
Waar blijft de aangifte tegen de hoofdverdachte
Roep Kamer terug van Reces. Burgerberaad = HOAX
ho, nog niet in vliegtuig stappen aub
Filosofisch A44 VIERLUIK in Het StamCafé
Hahaha. Pliesie mept XR-TUIG de sloot in