achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Vragenuur: Gideon (FvD) over XR-vernieling @NOS

Altijd. Overal. Oneerlijk.

Afgelopen weekend Hilversum. Extinction Rebellion bezet - alweer - het Oneerlijke NOS-gebouw op het Mediapark. Er wordt vuurwerk afgestoken, er worden muren beklad, vernielingen. Er wordt op gebouwen geklommen en spandoeken opgehangen. ANP was erbij, Telegraaf was erbij. GeenStijl was erbij. Wie er niet bij was: De Oneerlijke NOS. Daar hadden ze zoiets van DEZE BEZETTING WILL NOT BE TELEVISED en werd er groots geschitterd in afwezigheid. De systeempers reageerde uiterst lauw op deze vernielzuchtige XR-actie, en dat terwijl ze net een hele week AANVAL OP INSTITUTIES!!!1! & VAN DE JOURNALISTIEK BLIJF JE AF!!!!1! door hun roeptoeters hadden geroeptoeterd. Livestream, met een Ontketende Gideon van Meijeren, na de break.

Tags: gideon, XR, NOS, oneerlijk
@Pritt Stift | 30-09-25 | 14:00 | 96 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Beelden. XR bekladt kantoor collega's NOS

Friendly fire, blue on blue, white on white crime, familieruzie

@Spartacus | 27-09-25 | 16:41 | 255 reacties

Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"

ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?

@Spartacus | 29-08-25 | 12:01 | 312 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.