Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken berichtte zojuist dat Greta en nog 170 andere flotillisten uit Griekenland, Italië, Frankrijk, ierland, Zweden, Polen, Duitsland, Bulgarije, Litouwen, Oostenrijk, Luxenburg, Finland, Denemarken, Slowakije, Zwitserland, Noorwegen, VK, Servië en Amerika zijn uitgezet. Notabele ontbreking? Nederland. Vier 'Nederlanders' waaronder ene Osman Tastan kwamen gisteravond al aan in Madrid, maar er zitten nog zes in hechtenis, en nog eens zes hebben geen Nederlandse nationaliteit, maar wonen hier wel.

Zeer waarschijnlijk doet Greta vanavond al ergens uitgebreid haar verhaal over de vermeende 'vernederingen' die haar zouden zijn aangedaan. Een Italiaanse flotilla-activist vertelde dat "Greta in een Israëlische vlag gewikkeld en als trofee rondgeparadeerd" werd, en een Turkse flotilla-activist zei: "They dragged little Greta by her hair before our eyes, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag. They did everything imaginable to her, as a warning to others." Daarbij zag The Guardian een email van een nabije medewerker van Greta aan het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken in, en schreef: "She has received insufficient amounts of both water and food. She also stated that she had developed rashes which she suspects were caused by bedbugs. She spoke of harsh treatment and said she had been sitting for long periods on hard surfaces. (...) Another detainee reportedly told another embassy that they had seen her being forced to hold flags while pictures were taken. She wondered whether images of her had been distributed."

Nou, daar heeft u het laatste nog niet van gehoord. In totaal werden er 437 activisten op zee gearresteerd, 341 van hen zijn weer uitgezet, 138 zijn er nog.

Update 15:44 - Resterende zes Nederlanders ook uitgezet. Het lot van weer die andere zes die zonder Nederlandse nationaliteit in Nederland wonen is nog wel onduidelijk.

Update 18:00 - Greta onthaald in Athene, video na breek.