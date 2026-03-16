Bank of New York volgens sjiitische sleeper cells ook een soort synagoge! De bovenstaande explosie wordt in ieder geval opgeëist door dezelfde club Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah. Nou Halsema, zwaarbewapend politietoezicht bij elke bank dan maar. Zoals ruimschoots aangekondigd begon Israël vannacht een grondoffensief in Zuid-Libanon, en zoals eveneens ruimschoots aangekondigd is de intentie ditmaal het echt volledig Hezbollah-vrij maken van heel Zuid-Libanon tot aan de Litani-rivier. Vorige week waren er ook al grondoperaties, maar dat betroffen enkel speciale eenheden, ditmaal doen God's Chariots (Merkava-tanks) mee, dus dan heeft het snel een iets minder tijdelijk karakter. Dan nog even over die oorspronkelijke 7 Iraanse voetbalsters die asiel aangevraagd hadden in Australië. Van hen zijn er inmiddels dus nog maar 2 over, 5 keren er toch terug. De rest is toch """overtuigd""" huiswaarts te keren, en het behoeft weinig fantasie hoe zo'n overtuigingsproces eruit ziet als je hele familie gewoon nog in Iran is. Afijn, we gaan weer live.

Update 08:24 - Axios berichtte het vorig week al als eerst, maar benadrukt vandaag hoezeer Trump overweegt het Iraanse olie-exporteiland Kharg met grondtroepen in te lijven. "Trump is also weighing a seizure of Iran's critical oil depot on Kharg Island — a move that would require U.S. boots on the ground — if tankers remain bottled up in the Persian Gulf, U.S. officials say. (...) Trump is drawn to the idea of seizing Kharg Island outright because it would constitute "an economic knockout of the regime" — essentially defunding Tehran, a third U.S. official said."

Update 08:33 - In een interview met de Financial Times zegt Trump dat het erg slecht zal zijn voor de toekomst van de NAVO als lidstaten hem niet helpen bij het veiligstellen van de Straat van Hormuz: "It’s only appropriate that people who are the beneficiaries of the Strait will help to make sure that nothing bad happens there,” Trump said, arguing that Europe and China are heavily dependent on oil from the Gulf, unlike the US. “If there’s no response or if it’s a negative response I think it will be very bad for the future of Nato."

Update 08:42 - Geen NAVO, maar Japan "overweegt niet" bij te gaan dragen aan het veiligstellen van de Straat van Hormuz.

Update 08:53 - Significant wel: een groot brandstofdepot bij Dubai Airport staat na een Iraanse drone-aanval afgelopen nacht nog steeds in brand, en Dubai roept mensen op niet naar het vliegveld te komen. Dat is nogal wat voor een land dat leeft van zijn vliegveld. Alle vluchten zijn geschrapt.}

Update 08:57 - Vlijmscherpe satellietfoto's van het getroffen Emiratische brandstofdepot bij Fujairah-haven op 14 maart.

Update 09:00 - NEDERLAND sluit bijdrage aan beveiliging Straat van Hormuz niet uit, maar. MinBuz Tom Berendsen: "We snappen dat dit onderwerp op tafel ligt. Nederland wil nergens voor weglopen, maar dit is niet zomaar een besluit dat je neemt. Maar het is een hele gevoelige situatie en de kans op escalatie is groot. (…) Dit zijn zwaarwegende besluiten en het moet überhaupt mogelijk en impactvol zijn."

Update 09:09 - Het mediabureau van Abu Dhabi meldt dat een raket een inwoner gedood heeft... met de Palestijnse nationaliteit. Knap werk Iran!

Update 09:58 - Interessant: zoals hier eerder vermeld plaatsen Iraanse ordetroepen hun checkpoints steeds vaker in tunnels om drone-aanvallen te voorkomen, maar nu worden ze dus ook in tunnels door drones aangevallen. "Several security checkpoints in Tehran were targeted in US-Israeli airstrikes on Sunday with at least two set up under bridges, Iran International can confirm. The sites included checkpoints at Enghelab Square near the South Kargar intersection, the Molavi-Sahebjam area, Azadi Square, Hejazi Highway, Mortezagerd and Azadegan Highway."

Update 10:15 - De IDF deelt op X meer beeld van de de grondoperatie in Zuid-Libanon. Het Israëlische leger meldt dat de luchtmacht een militaire basis van Hezbollah heeft aangevallen, dat er een wapenopslagplaats van de terreurgroep is gevonden en ook dat er twee gewapende terroristen zijn uitgeschakeld.

Update 10:42 - Zojuist is Israël weer begonnen met een grootschalige luchtaanval op de Iraanse steden Teheran, Shiraz en Tabriz, zo meldt de Israeli Air Force.

Update 11:03 - Ook weer een lading ballistische raketten vanuit Iran onderweg naar Israël.

Update 11:58 - CENTCOM deelt nieuwe video van flight deck operations.

Update 12:07 - Insane maar Amerikaanse F-18's doen gewoon lage strafing runs met boordkanon boven Iran. Dat betekent dat er gewoon GEEN Iraanse luchtverdediging meer is.

Update 12:22 - Er is vandaag een eerste niet-Iraanse olietanker onder Pakistaanse vlag veilig door de Straat van Hormuz gevaren, zonder aangevallen te zijn. TOTAL VICTORY (al heeft Iran inderdaad gezegd dat schepen onder een vlag van landen die de oorlog veroordelen, doorgang krijgen). NASCHRIFT: Het schip vaart erg dicht langs de Iraanse kust, wat suggereert dat de rest een mijn-risico is, en Iran een gecontroleerde zeestraat openstelt.

Update 12:53 - CENTCOM-bevelhebber Brad Cooper geeft nieuwe update over de operatie.

Update 13:14 - Ja OKAY we updaten 'em wel. "President Trump was stunned to learn last week that US intelligence indicates new Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei may be gay — and that his father, the late Ayatollah Ali Khamenei, feared his suitability to rule the Islamic Republic for that reason, The Post can reveal. Trump couldn’t contain his surprise and laughed aloud when he was briefed on the intel, according to sources. (...) All three sources say the implausible-sounding allegation is viewed as credible by US spy agencies, rather than false information intended to undermine Khamenei."

Update 13:37 - Foto's: Jetten ontvangt vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. "Hun angsten en boosheid raken mij. In Nederland is geen ruimte voor antisemitisme. Ik heb hen op het hart gedrukt dat de veiligheid van Joodse Nederlanders de volledige en voortdurende aandacht heeft van het kabinet en alle betrokken veiligheidspartners. We moeten als samenleving naast onze Joodse landgenoten staan. Wees geen omstander bij antisemitisme, maar spreek je uit. Dat kan en mag niet alleen de verantwoordelijkheid van de Joodse gemeenschap zelf zijn."

Update 13:46 - Jetten zegt dat Nederland voorlopig geen rol zal spelen bij het beveiligen van de Straat van Hormuz.

Update 14:23 - Wall Street Journal schrijft terecht dat een grondoperatie om Irans 460 kilo aan verrijkt uranium veilig te stellen 'de grootste special forces-operatie in de geschiedenis kan worden', en mogelijk de inzet van meer dan 1.000 commando's behoeft.