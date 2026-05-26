Liveblog oorlog Iran. VS voert 'defensieve aanvallen' uit op Iraanse speedboten en luchtafweerinstallatie, 'wapenstilstand intact'

De storm voor de stilte in Liveblog 126 alweer, Liveblog 125 las u hier

Opmerkelijk, gebeurde gisteravond, maar nog steeds geen officiële post van CENTCOM. Wel gaf CENTCOM-woordvoerder Captain Tim Hawkins de volgende persverklaring: "Amerikaanse troepen hebben vandaag zelfverdedigingsaanvallen uitgevoerd in Zuid-Iran om onze troepen te beschermen tegen dreigingen van Iraanse strijdkrachten. Doelwitten waren onder meer raketlanceerinstallaties en Iraanse boten die probeerden mijnen te leggen. CENTCOM blijft onze troepen verdedigen en betracht daarbij terughoudendheid tijdens het geldende staakt-het-vuren." Hawkins sprak hier nog in meervoud over "raketlanceerinstallaties", maar in een nadere toelichting bleek later dat het om een enkelvoudige lanceerinstallatie ging, meer specifiek een luchtafweerinstallatie in Bandar Abbas die Amerikaanse jachtvliegtuigen bedreigde. Ook bleken uiteindelijk slechts twee Iraanse speedboten die zeemijnen legden aangevallen te zijn, en dus geen heel armada of zo.

Kortom, de toch al precaire wapenstilstand lijkt ondanks deze vijandigheden nog steeds intact. Maar waarom legt Iran nieuwe zeemijnen terwijl een deal zo dichtbij is waarin nadrukkelijk staat dat Iran die zeemijnen juist zou gaan ruimen? Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.

Update 09:31 - Hezbollah publiceert voor het eerst een video waarin een FPV (first person view) drone 's nachts een IDF-doelwit aanvalt, hier specifiek - zo lijkt het - een IDF-soldaat op nachtpatrouille. Hezbollah boekt al een tijdje bescheiden succesjes met FPV-drones, en Netanyahu heeft de IDF opgedragen om de inspanning hiertegen te intensiveren.

Goed teken waarvan de betekenis onduidelijk is

Zelfde HIMARS als foto hierboven btw

Tags: Iran, Trump, Liveblog, Oorlog
@Spartacus | 26-05-26 | 07:32 | 118 reacties

