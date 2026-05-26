Liveblog oorlog Iran. VS voert 'defensieve aanvallen' uit op Iraanse speedboten en luchtafweerinstallatie, 'wapenstilstand intact'
De storm voor de stilte in Liveblog 126 alweer, Liveblog 125 las u hier
May 25, 2026
Opmerkelijk, gebeurde gisteravond, maar nog steeds geen officiële post van CENTCOM. Wel gaf CENTCOM-woordvoerder Captain Tim Hawkins de volgende persverklaring: "Amerikaanse troepen hebben vandaag zelfverdedigingsaanvallen uitgevoerd in Zuid-Iran om onze troepen te beschermen tegen dreigingen van Iraanse strijdkrachten. Doelwitten waren onder meer raketlanceerinstallaties en Iraanse boten die probeerden mijnen te leggen. CENTCOM blijft onze troepen verdedigen en betracht daarbij terughoudendheid tijdens het geldende staakt-het-vuren." Hawkins sprak hier nog in meervoud over "raketlanceerinstallaties", maar in een nadere toelichting bleek later dat het om een enkelvoudige lanceerinstallatie ging, meer specifiek een luchtafweerinstallatie in Bandar Abbas die Amerikaanse jachtvliegtuigen bedreigde. Ook bleken uiteindelijk slechts twee Iraanse speedboten die zeemijnen legden aangevallen te zijn, en dus geen heel armada of zo.
Kortom, de toch al precaire wapenstilstand lijkt ondanks deze vijandigheden nog steeds intact. Maar waarom legt Iran nieuwe zeemijnen terwijl een deal zo dichtbij is waarin nadrukkelijk staat dat Iran die zeemijnen juist zou gaan ruimen? Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.
Update 09:31 - Hezbollah publiceert voor het eerst een video waarin een FPV (first person view) drone 's nachts een IDF-doelwit aanvalt, hier specifiek - zo lijkt het - een IDF-soldaat op nachtpatrouille. Hezbollah boekt al een tijdje bescheiden succesjes met FPV-drones, en Netanyahu heeft de IDF opgedragen om de inspanning hiertegen te intensiveren.
Goed teken waarvan de betekenis onduidelijk is
centcom is posting photography that looks like an a24 film https://t.co/DyMCDKrmjF pic.twitter.com/UzV8OomZds— doomer (@uncledoomer) May 21, 2026
Zelfde HIMARS als foto hierboven btw
Footage shows U.S. Army forces launching ATACMS and/or Precision Strike Missile (PrSM) tactical ballistic missiles from M142 HIMARS launchers toward Iran during the latest phase of the conflict. The launch is believed to have taken place from a neighboring country, most likely… pic.twitter.com/QZ22Gz6T2M— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 25, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. 'Wapenstilstand van 60 dagen mogelijk vandaag aangekondigd, zou Hormuz heropenen, Iran ruimt zeemijnen'
De stilte voor de VREDE van 60 dagen (?) in Liveblog 124 alweer. Liveblog 123 las u hier
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. 'Israël in hoogste staat van paraatheid sinds wapenstilstand, VS-Israëlische voorbereiding hervatting oorlog voltooid'
Stil hè, die stiltes, na al die vorige stiltes in alweer Liveblog 120. Liveblog 119 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Golfstaten vroegen mij om aanval twee tot drie dagen uit te stellen'
Hou me tegen, hou me tegen!!! Laat me los, laat me los!!! in alweer Liveblog 119. Liveblog 118 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump post dreigende afbeeldingen, blijft zeggen dat 'klok tikt', Saoedi-Arabië onderschept 3 drones uit Irak
Hoeveel stiltes kan deze storm nog aan in Liveblog 118? Liveblog 117 las u hier
Liveblog oorlog Iran. NYT: 'VS en Israël hervatten oorlog mogelijk komende week al', USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group geëerd na 326 dagen op zee
De stilte voor de stilte voor de eventuele storm die al dan niet voorspeld is in Liveblog 117 alweer. Liveblog 116 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Xi zou graag helpen een deal te sluiten met Iran', Israël doodt Hamas-leider in Gaza
Welkom bij liveblog 115, nummer 114 leest u hier terug
Liveblog oorlog Iran. Trump in China, 'Netanyahu bezocht in geheim Emiraten tijdens oorlog'
In Liveblog 114 gaat het vooral even over China, want daar is-ie nu eenmaal. Liveblog 113 las u hier
VS spreekt zich nadrukkelijk uit tegen "Replacement Migration", ook in Europa, wil juist REMIGRATIE
In Engeland verdwijn je in een Labour/Green-kerker als je zoiets post trouwens
Liveblog oorlog Iran. Trump overweegt luchtaanvallen op 'resterende 25% aan militaire doelen'. 'Emiraten vielen begin april Iraanse raffinaderij aan'
Welkom in liveblog 112 alweer, waar de stilte voor de storm mogellijk een stilte blijft omdat er geen storm komt. Liveblog 111 las u hier