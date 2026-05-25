Wij hebben: geen idee wat we net hebben gelezen. Er staat iets in De T. over eilandbezitters, Nederlanders in Zweden, en hoe zwaar die het hebben. Kop boven het stuk: 'Sjaak (46) heeft zijn eigen eiland, maar kent de schaduwzijde: ’Even een schroefje ophalen en je bent zo een halve dag verder''. Bovendien: "Je moet jezelf kunnen vermaken. Het is geen entertainmentpark." Weinig tegenin te brengen verder. Wij zeggen altijd maar: het leven is geen entertainmentpark, je moet jezelf kunnen vermaken, en de Telegraaf is geen serieuze krant, maar wel uiterst vermakelijk.