LIVE! De Grand Prix van Canada in het StamCafé

Hier zon, daar regen

racehelden verstappen en antonelli

Weet u, het grootste geluk voor deze prachtsport sinds Max Verstappen ten tonele verscheen is Kimi Antonelli. Die jongen duikt zoals een racer betaamt in elk gaatje, blaft als een jonge wilde hond iedereen af op de radio, heeft een heerlijk zoet gelatosmoelwerk waarvan je elke irritatie met koeienletters kunt aflezen, is rebels, is 19 jaar oud, doet het simpelweg werelds en is bovenal een hartstikke sympathieke knul. Kimi Antonelli is de nieuwe Max Verstappen. En dat maakt de F1, ondanks dat de sport momenteel in elektrisch vaarwater zit, toch wel aantrekkelijk. En het mooiste is: Verstappen is er ook gewoon nog. Met twee échte racers in de top 10 valt er best wat te genieten zo. In ieder geval is het mooi meegenomen dat vanavond voelt als een extra zaterdagavond. Bedankt Pinksteren! Onze Stijlloze Pinkstervoorspelling luidt: Antonelli wint, Verstappen komt verrassend genoeg op het podium. Voorts gaan we ongeveer tot middernacht hopen dat Koorts Russell 'm in de Wall of Champions parkeert. Hoewel dat misschien te veel eer zou zijn. Enfin, morgen uitslapen, nu race kijken. Met een frisse avondrosé ter verkoeling in de hand vliegen we strakjes naar Villeneuve voor de GP van Canada. Om 22.00 uur gaan we los. Proost!
Update - Goedenavond, zit u klaar? Tijd om te: racen.
Update - McLaren op inters.
Update - Duurde ff, maar ze GAAN.
Update - Max pompt m er heerlijk voor bij Hamilton.
Update - Heerlijke strijd tussen de Mercedessen ondertussen.
Update - RUSSELL KAPOET. (EN BOOS)
Update - VSC
Update - Norris OUT.
Update - Weer een VSC.
Update - VSC nummer drie.

Wat is een race zonder muziek van Kees?

Tags: Formule 1, Max Verstappen, race , Canada, StamCafé
@Dorbeck | 24-05-26 | 21:00 | 149 reacties

