De laatste kunstenaar die ertoe deed in Groot-Brittannië is op 88-jarige leeftijd, een maandje voor zijn verjaardag, gestopt met schilderen. David Hockney is niet meer. Een kunstenaar die je makkelijk in het rijtje Van Gogh, Rembrandt, Picasso, Da Vinci, Monet, Manet, Pissarro, Gauguin, Mattise, Magritte, Willink, Degas, Vermeer, Klimt, Kandinsky, Rubens, Dali, Kahlo, Cézanne, Pollock, Appel, Munch, Hopper, Renoir en nog heel veel andere schilders kunt plaatsen, maar die je nog net wat makkelijker in het rijtje Andy Warhol, Keith Haring en Roy Lichtenstein kunt plaatsen. Want uiteindelijk was hij popartiest - en een goeie ook - voordat popart in het kunstzinnig eindstadium terechtkwam. De kunststroming spartelt nog wat na in de vorm van Banksy's bullshit, beter bekend als streetart. Hockney was echter The Real Deal. Helaas hebben wij welgeteld nul Hockneys aan de muur, terwijl we er graag een hadden gehad, maar nog helaaser: ze zullen nu alleen nog maar duurder worden. Net als alles eigenlijk. En zo verliezen wij de kans op een aardig schilderij aan de muur en de Britten een icoon. Blijft de bekende twitteraar John Cleese eenzaam en alleen over als laatste levende kunstenaar van Groot-Brittannië. But don't mention him. Proost op Hockney!

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