achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Banksy kladt enorm stompzinnig 'straatkunstwerk' op Londense rechtbank, politie schermt de boel af

Gaaap

Banksy is al ruim 30 jaar het beste argument tegen vrije kunst. Een linie ME'ers maar ze hebben allemaal apenhoofden, een groep demonstranten maar hun hoofden zijn televisies, een meisje met een ballon maar op de ballon staat een schietschijf en even verderop een tank, een kolonie mieren die werkt rond een mierenhoop waar heel groot 'CAPITALISM' op staat, een rijtje studenten in toga's die na het ontvangen van hun diploma geketend worden. Geen idee of al die voorbeelden ook daadwerkelijke Banky's zijn, maar de werken van die knul (?) zijn dan ook allemaal zo lui dat je in een uurtje met gemak enkele tientallen voorbeelden kunt verzinnen volgens één of twee vaste formules. Pseudo-activistische diepgang voor mensen zonder enige diepgang. Zijn meest beroemde actie was het werk 'Love Is In The Bin', dat zichzelf deels vernietigde vlak nadat het in 2018 op een veiling van Sotheby's voor 1,4 miljoen dollar werd verkocht. Daar had 'ie die stinkend rijke verzamelaars mooi tuk! Het resultaat: het werk werd 3 jaar later opnieuw verkocht voor zo'n 18,6 miljoen dollar. Afijn, vandaag verscheen plots een nieuwe Banksy op de muur van de Royal Courts of Justice in Londen. Ditmaal een afbeelding die kennelijk volgens de anonieme kladder de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk goed samenvat: een rechter die met zijn hamer een op de grond liggende, zwarte (?) demonstrant aan gort slaat. Chapeau, nog niet eens zo gek. Het werk is inmiddels door de politie afgeschermd met metalen platen, maar dat is wat ons betreft nog teveel eer voor Banksy: hogedrukspuit erop en KLAAR.

Update - Politie start onderzoek.

Ok dat wel

Tags: kunsdtdtddt, banksy, londen
@Zorro | 08-09-25 | 19:00 | 175 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Waarom is Bosma de enige cultuurstrijder?

Polemische kunstenaar schildert weer een herkenbaar portret

@Van Rossem | 15-11-22 | 19:01 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.