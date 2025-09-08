Banksy is al ruim 30 jaar het beste argument tegen vrije kunst. Een linie ME'ers maar ze hebben allemaal apenhoofden, een groep demonstranten maar hun hoofden zijn televisies, een meisje met een ballon maar op de ballon staat een schietschijf en even verderop een tank, een kolonie mieren die werkt rond een mierenhoop waar heel groot 'CAPITALISM' op staat, een rijtje studenten in toga's die na het ontvangen van hun diploma geketend worden. Geen idee of al die voorbeelden ook daadwerkelijke Banky's zijn, maar de werken van die knul (?) zijn dan ook allemaal zo lui dat je in een uurtje met gemak enkele tientallen voorbeelden kunt verzinnen volgens één of twee vaste formules. Pseudo-activistische diepgang voor mensen zonder enige diepgang. Zijn meest beroemde actie was het werk 'Love Is In The Bin', dat zichzelf deels vernietigde vlak nadat het in 2018 op een veiling van Sotheby's voor 1,4 miljoen dollar werd verkocht. Daar had 'ie die stinkend rijke verzamelaars mooi tuk! Het resultaat: het werk werd 3 jaar later opnieuw verkocht voor zo'n 18,6 miljoen dollar. Afijn, vandaag verscheen plots een nieuwe Banksy op de muur van de Royal Courts of Justice in Londen. Ditmaal een afbeelding die kennelijk volgens de anonieme kladder de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk goed samenvat: een rechter die met zijn hamer een op de grond liggende, zwarte (?) demonstrant aan gort slaat. Chapeau, nog niet eens zo gek. Het werk is inmiddels door de politie afgeschermd met metalen platen, maar dat is wat ons betreft nog teveel eer voor Banksy: hogedrukspuit erop en KLAAR.

Update - Politie start onderzoek.