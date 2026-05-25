Trouw geeft laatste trap na aan Ephimenco
Dat Windesheimjournalistieke geleuter over 'meerstemmigheid' en 'verscheidenheid van inzichten'
Kijk dát je afscheid neemt van een tegendraadse bijna zeventigjarige columnist is natuurlijk dikke prima, en dat het is omdat je hem, zijn denkbeelden of z'n schrijfsels niet meer pruimt ook. Voorts behoren wij niet tot de groep die jankt dat we Trouw niet meer gaan lezen nu Ephimenco er niet meer in staat - we lazen Trouw sowieso al niet. Maar de manier waarop Ephimenco door glibberige gluiper Smouter en diens oma eruit is gewerkt is voor iemand die als hij klaarkomt heel hard 'CONSTRUCTIEVE JOURNALISTIEK!' roept wel tamelijk brisant: middels de bij DPG gekende publieke afrekening. Eerst de brieven, dan een openbare 'Vergeef ons Lezers, want Wij hebben Gezondigd', dan de ombudsman. En nu is er nog een soort eulogie, in de vorm van een aanklacht. Daarin lezen we wat gesputter over 'de feiten', een laatste trap na (Ephimenco zou zélf om plek op achterpagina gevraagd hebben) en het gebruik van het woord 'meerstemmig' in het kader van 'een verscheidenheid van inzichten'. In Trouw ja. Waarschijnlijk geloven ze het zelf.
