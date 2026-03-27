Trouw presenteert "journalistieke" hoogtepunten 2025: er werd een kookschrijver ontslagen, en daarna weer aangenomen
Misschien wel de beste krant van Nederland
Martin Bosma zat er helemaal naast, we mogen God op onze blote knietjes bedanken dat er in Nederland zoiets bestaat als dagblad Trouw, dat als een klein Gallisch dorpje moedig weerstand blijft bieden tegen techgiganten en AI, en de journalistiek van haar ondergang gaat redden door, eh, checks notes, de vorige jaar weggestuurde keukenrubriek-mevrouw Karin Luiten dit jaar opnieuw in te laten vliegen en haar te benoemen tot keukenrubriek-mevrouw, en door iets met filmpjes te doen onder leiding van een of andere influencer. Vandaag publiceert Trouw het journalistieke jaarverslag 2025 en de inhoud zal u verbazen, in zover er een touw aan vast te knopen is. "We hoorden ook van een flink aantal jongere lezers dat Karin hen leerde koken. Mensen met idealen heb je in alle generaties," schrijft de tweekoppige hoofdredactie bijvoorbeeld, hiermee een verband tussen idealisme en Karin Luiten suggererend dat wij zelfs na vijf uur peinzen nog niet kunnen begrijpen, maar goed, misschien zijn wij gewoon te oud geworden voor Trouw, dat voor onze generatie sowieso vooral een steengoeie ravebunker was.
Dit wil je ook lezen
Trouw. Misschien wel de kutste krant van Nederland
Soep van de Week, tevens StamCafé
Trouw is een linkse kutkrant
Tweetje hieronder van oud-Telegraafverslaggever Bart Mos
Trouw zet vol in op jonge mensen, dumpt filmrecensent (??)
Gejuich stijgt op uit tienduizenden studentenkamers
Quiz. Waarom zijn Trouw-bejaarden boos op de NPO?
Rage against the machine
WIE wordt de nieuwe redacteur islam van Trouw
Solliciteer inshallah
Leestip. Pastoor sloopt bakerpraatjes Trouw
Papenhaat in de Krant van Smouter
Universitair docent ontmantelt verhaal van Kieskompas en Trouw over rechtse partijen die steeds rechtser en radicaler zouden worden
Rechts werd juist linkser! O nee dat ook niet
Andere Tijden: dagblad Trouw verklaart oorlog aan Marokkaanse zwembadterreur
Soep van de Week in Het StamCafé