LIVEBLOG IRAN HIER

Martin Bosma zat er helemaal naast, we mogen God op onze blote knietjes bedanken dat er in Nederland zoiets bestaat als dagblad Trouw, dat als een klein Gallisch dorpje moedig weerstand blijft bieden tegen techgiganten en AI, en de journalistiek van haar ondergang gaat redden door, eh, checks notes, de vorige jaar weggestuurde keukenrubriek-mevrouw Karin Luiten dit jaar opnieuw in te laten vliegen en haar te benoemen tot keukenrubriek-mevrouw, en door iets met filmpjes te doen onder leiding van een of andere influencer. Vandaag publiceert Trouw het journalistieke jaarverslag 2025 en de inhoud zal u verbazen, in zover er een touw aan vast te knopen is. "We hoorden ook van een flink aantal jongere lezers dat Karin hen leerde koken. Mensen met idealen heb je in alle generaties," schrijft de tweekoppige hoofdredactie bijvoorbeeld, hiermee een verband tussen idealisme en Karin Luiten suggererend dat wij zelfs na vijf uur peinzen nog niet kunnen begrijpen, maar goed, misschien zijn wij gewoon te oud geworden voor Trouw, dat voor onze generatie sowieso vooral een steengoeie ravebunker was.