Liveblog 54. Iraans antwoord op vredesvoorstel VS vandaag verwacht, Israël bobardeert Irans grootste staalfabrieken
Recent images confirm strikes on major Iranian steel plants, Baqerka and Ahvaz. pic.twitter.com/FUY599ALA0— RB. (@rahul4bisht) March 27, 2026
Nog altijd all eyes on het Midden-Oosten, waar het aantal Amerikaanse gewonden is opgelopen tot 300 waarvan 10 met ernstig en mogelijk blijvend (hersen)letsel. Dat is veel voor een little excursion, die natuurlijk om te beginnen niet heel little was en mogelijk nog minder little wordt nu Trump zou overwegen nog eens 10.000 grondtroepen die kant op te sturen. Maar het kan ook ineens afgelopen zijn, zeker nu er mondjesmaat berichten naar buiten druppelen over het veranderen van de focus van de oorlog en spanningen tussen Israël en de VS over een te optimistische inschatting van de kansen voor regime change door Netanyahu. Niet onbelangrijk voor het verloop van de komende weken: Hoe gaat Iran reageren op de vredesvoorstellen (het vijftienpuntenplan) van Trump bij de lopende onderhandelingen? Mooi nieuws: Volgens CBS News komt Iran vandaag nog met een reactie. Dit terwijl het regime nog ieder uur meedogenloze billenkoek krijgt van de VS en Israël. Die laatste hebben vandaag de twee grootste staalfabrieken van het land (en een bijbehorende energiecentrale) in Isfahan en Khuzestan platgegooid, alsook een zwaarwaterreactor in Arak en een yellowcake-fabriek in Yazd. Ook vanavond waarschijnlijk weer allerhande vormen van onrust, dus wees erbij. Updates hieronder!
Update 18:01 - Marco Rubio over de verwachte Iraanse respons: 'We haven't gotten it yet. We have exchanged messages from whatever's left of the Iranian system about a willingness to talk about certain things' Over het concflict in algemene zin zegt Rubio dat het 'not a prolonged conflict' zal zijn.
Israeli forces are increasingly striking Iranian industrial targets, hitting the Khouzestan Steel Plant near Ahvaz and the Mobarakeh Steel Plant in Isfahan today.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 27, 2026
The strikes were directly ordered by Israeli leadership, and are expected to heavily damage the Iranian economy. pic.twitter.com/edwB8KdhIk
Israeli forces struck Iran’s Arak heavy‑water reactor area after issuing an evacuation warning to residents northwest of the city, Iranian state media reported. pic.twitter.com/FcPYACl1g0— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 27, 2026
The Israeli Air Force bombed two of Iran’s largest steel factories a short while ago, Khuzestan Steel near Ahvaz and Mobarakeh Steel in Isfahan, both which are partially owned by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Israeli security sources and the… pic.twitter.com/Fe0rndMsQw— OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026
