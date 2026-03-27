Wil Trump de oorlog nou voortzetten of niet, dát is de vraag. Het antwoord luidt: misschien wel, misschien niet! In ieder geval worden de energiecentrales in Iran nog tot 6 april met rust gelaten, een cadeautje van Trump, naar eigen zeggen wel op verzoek van het Iran (wordt uiteraard ontkent). Het regime smeekt volgens Trump sowieso continu om een einde aan de totale vernietiging van de militaire capaciteiten en allerlei infrastructuur. Maar het regime staat nog steeds en heeft ook de controle over de Straat van Hormuz onveranderd in handen. Dus krijgt Trump volgens CNN verschillende scenario's voorgeschoteld voor mogelijke militaire operaties in en rondom Iran: "While the military campaign has heavily focused on bombing the country so far, Pentagon officials preparing for a next phase of war have drawn up scenarios for deploying troops to seize various targets within Iran, according to more than half a dozen people familiar with the discussions." Grondtroepen, mogelijk om strategische oliediamant Kharg Island aan te vallen. En daarom overweegt Trump volgens The Wall Street Journal 10.000 extra grondtroepen naar het Midden-Oosten te sturen.

De onderhandelingen gaan achter de schermen gewoon door, net als de aanvallen van Iran op Israël en andersom. Zo voerde de IDF vannacht weer grootschalige aanvallen uit op Teheran en op productielocaties van ballistische raketten, waarvan in de loop van de dag ongetwijfeld alle details zullen verschijnen op de verschillende IDF-kanalen. We houden het in de gaten en gaan weer LIVE.

Update 08:05 - De Israeli Air Force heeft als onderdeel van de grootschalige aanvallen vannacht de belangrijkste locatie voor de productie van raketten en zeemijnen in Iran aangevallen, zo meldt de IDF.

Update 08:36 - Er is een nieuwe lading ballistische raketten vanuit Iran onderweg richting zuidelijk Israël.

Update 08:50 - Geen gewonden gemeld na de laatste ballistische raketaanval van Iran. Het was de tweede sinds middernacht.

Update 08:57 - De belangrijkste commerciële haven van Koeweit is vanochtend beschadigd door een Iraanse drone-aanval, zo meldt het Israëlische N12 News.

Update 09:04 - Ook weer Iraanse drones richting Saudie-Arabië. Er zouden drie zijn onderschept boven Riyadh en Ash-Sharqiyah.

Update 09:09 - Dag 28 van de door het regime opgelegde internetblokkade in Iran. 648 uur inmiddels.

Update 09:17 - In The Times of Israel een aardige analyse van de mogelijkheid dat Saudi Arabië aan de strijd tegen Iran meedoet. Conclusie: Het land staat klaar, maar hoopt zelf niet te hoeven ingrijpen, ondanks de Iraanse aanvallen: "'We have reserved the right to take military actions if deemed necessary,' Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan told reporters hours after Iran fired ballistic missiles at Riyadh last week. 'And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision.'"

Update 09:38 - Defensienieuws uit eigen land: "Defensie versterkt de slagkracht van de landmacht met amfibische brugsystemen. Het stelt gevechtseenheden met zwaar materieel in staat sneller en op verschillende plekken rivieren over te steken. Dit meldde staatssecretaris Derk Boswijk gisteren aan de Kamer." Jubeltweet Boswijk HIER.