Gisteren schreef Trump dat hij de hervatting van de oorlog die voor vandaag gepland stond uit had gesteld, nadat de Emiraten, Saoedi-Arabië en Qatar dit hem gevraagd hadden. Gisteravond lichtte hij deze beslissing op z'n Trumps toe tijdens de bovenstaande persco, waarin hij in het midden laat of en wanneer de aanvallen alsnog hervat zullen worden: "We stonden op het punt om morgen een zeer grote aanval uit te voeren. Ik heb het even uitgesteld, hopelijk voorgoed, maar mogelijk voor even. (...) Ik werd door Saoedi-Arabië, Qatar, de VAE en enkele andere landen gevraagd of we het twee of drie dagen konden uitstellen, een korte periode dus, omdat ze denken dat ze heel dicht bij een akkoord zijn. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen zonder dat Iran een kernwapen in handen krijgt, en als zij tevreden zijn, zullen wij waarschijnlijk ook tevreden zijn."

In ander nieuws schrijft de New York Times dat de Iraanse krijgsmacht, en dan vooral de luchtverdediging, zich beter aanpaste aan Amerikaanse aanvallen dan vooraf ingeschat werd. Pentagon-officials zeggen:

"Iraanse commandanten, mogelijk met Russische hulp, bestudeerden de vliegpatronen van Amerikaanse straaljagers en bommenwerpers, aldus een Amerikaanse militaire functionaris. De functionaris waarschuwde dat het neerhalen van de F-15E vorige maand en het grondvuur waarbij een F-35 werd geraakt, aantoonden dat de Amerikaanse vliegtactieken te voorspelbaar waren geworden, waardoor Iran zich er beter tegen kon verdedigen.

Misschien wel het belangrijkste, zei de Amerikaanse militaire functionaris, is dat hoewel vijf weken van intensieve bombardementen een aantal Iraanse leiders en commandanten het leven hebben gekost, de oorlog een meer geharde en veerkrachtigere tegenstander heeft achtergelaten. De functionaris voegde eraan toe dat de Iraniërs veel van hun resterende wapens hadden herpositioneerd en het geloof hadden aangewakkerd dat Iran de Verenigde Staten met succes kan weerstaan, of het nu gaat om het effectief blokkeren van de Straat van Hormuz, het aanvallen van energie-infrastructuur in naburige Golfstaten of het bedreigen van Amerikaanse vliegtuigen."

Kortom, we gaan het zien de komende dagen. Wij gaan weer tankers turven en live.

Update 13:18 - Explosies gehoord op het eiland Qishm / Qeshm voor de kust van Iran en meteen iedereen in paniek, maar volgens Iraanse staatsmedia (doorgepompt door Al Jazeera) komt het door het onschadelijk maken van niet ontplofte munitie.

Update 13:30 - Andere oorlog, ook een soort nieuws: een NAVO-vliegtuig heeft gisteren in Estland een drone neergehaald boven het meer van Võrtsjärv. Het ding was geen Russische drone, maar een Oekraïense drone, die op weg naar Rusland de kluts kwijtraakte door dronejammers.

Update 14:33 - Reuters met een nieuwe samenvatting van Irans eisen voor de beëindiging van de onvriendelijkheden: troepen VS weg uit de regio, VS moet betalen (lol), sancties opgeheven, Irans bevroren tegoeden uit de vriezer halen, blokkade VS beëindigen.