Genoeg Nederlanders die geen hol snappen van de Belastingdienst maar aan de andere kant zijn er dan weer veel Bulgaren die de Belastingdienst erg goed snappen, en dan vooral hoe je de Belastingdienst in het ootje neemt. De fiscus heeft weer een nieuwe georganiseerde massafraude ontdekt waarbij miljoenen euro's zijn opgestreken. Terug van eigenlijk nooit weggeweest. De fraude betreft aanvragen in de inkomensheffing waarbij opvallend veel 'onregelmatigheden' werden opgemerkt. Honderden Dimitars, Sletjanka's, Georgi's en Aleksandars meldden zich bij fysieke loketten met een DigiD-aanvraag, die bleken later allemaal gekoppeld aan de dubieuze belastingaanvragen. Klinkt ingewikkeld, is het niet (voor de Bulgaren). Het gaat om zeker 6,7 miljoen euro, maar de precieze omvang wordt nog onderzocht dus dan weet u wel hoe laat het is. Het zijn al met al een boel goedkoop gestucte badkamers/goedkoop gereden vrachten/goedkoop gestoken asperges. Het goede nieuws (voor de Bulgaren) is dan weer dat we van die 6,7 miljoen zo'n 4,4 miljoen waarschijnlijk NIET meer terugkrijgen. Graag gedaan hè, of zoals ze in Bulgarije zeggen: vlajna putka!