Op een intern kanaal van de Belastingdienst klinkt harde kritiek op de tv-serie 'De Toeslagenaffaire'. Volgens de ondernemingsraad wordt een vals beeld geschetst, en herbeleven betrokken collega's 'alle pijn, het onrecht en de stress die ze tot op de dag van vandaag meedragen in hun dagelijkse bestaan'.

Verdomd. Het staat er echt. Wij verzinnen wel eens dingen. Maar zo bont, dat kunnen wij echt niet. Medewerkers Belastingdienst boos over tv-serie Toeslagenaffaire.... komt-ie... 'Ons wordt onrecht aangedaan' ONS WORDT ONRECHT AANGEDAAN. Djiezus. 1000+ kinderen stelen, jarenlang gezinnen kapodt maken, jarenlang levens verwoesten, jarenlang lachend pakjes afpakken. En dan gaan janken om een driedelige tv-serie. Godskolere, wat zijn jullie een stelletje WEGGOOIERS. Wij zijn niet zo van de NPO, maar voor deze keer maken we een uitzondering, en pluggen we zelfs dat verschrikkelijke BNNVARA.

Wacht maar medewerkertjes belastingdienst. Er komt ook een Toeslagenaffaire The Musical, een Toeslagenaffaire Themapark, een Toeslagenaffaire Toneelstuk, een Toeslagenaffaire Bioscoopfilm, een Toeslagenaffaire Windmolenpark, een Toeslagenaffaire Stripboek, een Toeslagenaffaire Familiedag (voor jullie kantoor) en een speciaal Toeslagenaffaire ZeikDorp, waar helemaal niets is, en waar jullie moeten gaan wonen en er nooit meer mogen weggaan. Zeikers.