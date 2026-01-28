Weet u nog? Het memo-Palmen? Dateerde uit 2017, daarin stond precies opgeschreven wat er allemaal verkeerd ging met het toeslagenschandaal. Met dat memo werd niks gedaan, nou ja behalve toen het bijna openbaar zou worden, toen werd er alles aan gedaan om het in de doofpot te houden. De schrijfster van de memo, Sandra Palmen, is nu staatssecretaris en verantwoordelijk voor het afhandelen van de schade van het toeslagenschandaal. En wat blijkt nu uit een door Trouw gewoo't (red de Woo, red.) MEMO?

De Belastingdienst heeft interne werkafspraken gemaakt om informatie aan ouders (over waarom zij als fraudeurs zijn aangemerkt, dat is nogal relevant omdat dit heel erg vaak onterecht gebeurde, in tegenstelling tot wat ze bij de Volkskrant dachten en opschreven) achter te houden. In het memo staat dat dit in strijd is met de wet. Een beetje net zoals Sandra Palmen destijds opschreef dat de Belastingdienst de wet overtrad. Maar goed, dat memo is uit september, we zijn inmiddels vier maanden verder, de Belastingdienst zal de werkwijze wel hebben aangep... "Het niet verstrekken van informatie is evenwel tot op vandaag de praktijk, volgens advocaat Khadija Bozia. Zij is voorzitter van een werkgroep van advocaten die toeslagenouders bijstaan. Zonder volledige informatie, zegt Bozia, kan een advocaat gedupeerde ouders niet goed bijstaan."

Hoe. Dan.