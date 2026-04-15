Bij al het gedonder in de toeslagenaffaire doken op de gekste momenten bestanden op, waren allerlei belangrijke stukken de hele tijd zoek, en nu dit. "Tijdens archiefwerkzaamheden van de Belastingdienst om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen is een voor medewerkers afgesloten bewaaromgeving met ten minste 64 miljoen ongesorteerde bestanden opnieuw in beeld gekomen. Dit is de zogenoemde datakluis." 64 miljoen bestanden. Waarvan iedereen wist dat ze er waren. En niemand dacht, als ze op zoek waren naar bestanden, he laten we eens kijken of er nog data zitten IN DE DATAKLUIS MET VIERENZESTIG MILJOEN BESTANDEN. "De informatie in deze datakluis is de afgelopen jaren niet doorzocht bij belangrijke leveringen van informatie voor de Parlementaire Enquête Fraude en Dienstverlening (PEFD), het Parlementaire Onderzoek Kinderopvangtoeslag (POK), de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en andere informatieverzoeken en onderzoeken" Hoe dan hoe dan hoe dan hoe dan hoe dan hoe dan. Allemaal ongelukkig toeval, dat kan natuurlijk.