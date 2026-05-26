Kijk mensen. Dit is het Volkert van der Graaf effect. Die zat op 1 mei samen met zijn kameraden te demonstreren tegen het voornemen van dit kabinet om vanaf 2033 (dat is dus: nog lang niet) de AOW-leeftijd niet met 2/3 van de levensverwachting te laten stijgen, maar met 3/3 van de levensverwachting (dat is dus: een klein beetje sneller dan nu, terwijl de AOW-leeftijd eerst jaaaaaaaaaaaaaaarenlang helemaal niet omhoog ging, terwijl de levensverwachting drastisch veranderde, en de financiële situatie van ouderen ook, onder ouderen is de armoede van alle leeftijdsgroepen het laagst) en dat is nu gelukt. Hans Vijlbrief gaat toegeven aan de eis van de vakbonden en de werkgevers om die maatregel van tafel te halen. Iedereen gaat nu doen alsof dit een ongelofelijke stap is en de oppositie (al dan niet in de Eerste Kamer) dit toch maar mooi voor elkaar heeft gekregen, terwijl het in feite helemaal nergens over gaat. Echte hervorming van de AOW zou namelijk zijn stoppen met die idiote koppeling aan het minimumloon (en in plaats daarvan een inflatiecorrectie toe te passen) en eens nadenken of het zin heeft om rijke bejaarden iedere maand nog een beetje rijker te maken, terwijl arme jongeren zonder woning zich de pestpokken betalen aan belasting over hun magere inkomen en/of box 3 heffing over de crypto's. Maar goed. Hiep hiep hoera. Gratis bier voor iedereen, Hans Vijlbrief en de vakbonden betalen.