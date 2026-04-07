LIVE. Nepparlement Eerste Kamer ligt dwars over AOW-verhoging die vanaf 2033 geleidelijk ingaat
De Eerste Kamer moet kapot
JA je kunt flink discussiëren over de vraag of het verstandig is om vanaf 2033 de AOW-leeftijd niet meer net zo hard te laten groeien als 2/3 van de levensverwachting, maar in plaats daarvan met de totale levensverwachting (al is het wel handig dat je dat doet op basis van feiten). Maar NEE het is natuurlijk volkomen ondemocratisch dat de Eerste Kamer (de Eerste Kamer!) onder aanvoering van frequent flyer Paul Rosenmöller dat van het kabinet gaat eisen. De Eerste Kamer is namelijk een nepparlement, dat kapot moet. Ga maar na. Toen het drie jaar geleden gekozen moest worden dook er een totaal incapabele mevrouw van GroenLinks op, die de mensen van VOLT eigenlijk gezelliger vond en daarom een of andere gast die niet eens in Nederland woont de Eerste Kamer in joekelde. De afgelopen jaren liepen er aandachtsstrekkers weg bij de PvdD, bij de VVD, was er een complete idioot van JA21 al pleite voor hij überhaupt de Kamer inkwam en waren er maar liefst vijf afsplitsers bij de BBB. En die fractie, van de BBB dus, een partij waar de afgelopen verkiezingen nog geen 3% van de kiezers op stemde en die daarna alweer uit elkaar viel, gaat nu een grote broek aantrekken. Wij hebben eigenlijk helemaal geen zin dit tyfuskabinet met een tyfusminderheid te gaan zitten verdedigen maar een beetje normaal het land besturen is met de huidige politieke verhoudingen in de Twééde Kamer al ingewikkeld genoeg (zeker als je zo'n weggooier bent als Ploert Ploertsma) en het is nou niet bepaald of sinds Thorbecke zijn constitutioneel huisje aan het bouwen geen Brusselse checks en dikastokratische balances zijn toegevoegd aan de politieke verhoudingen. Bovendien is de Eerste Kamer al lang geen chambre de réflexion meer, dat laat deze pure partijpolitiek wel weer zien, net als toen de Senaat er in 2022 in slaagde een nuttige forse verhoging van het minimumloon tegen te houden omdat een paar fiscaal in de watten gelegde bejaarden zich anders gepasseerd zouden voelen. Schaf die tent af, één volksvertegenwoordiging, met normale verkiezingen, is meer dan genoeg, en als je dan zo nodig een extra Kamer wilt, maak er dan een serieuze tent van met een eigen mandaat en niet deze clownsshow waar totale nonvaleurs als Ilona Lagas en Paul Rosenmöller (een frequent flyer, trouwens) de dienst uitmaken. De Eerste Kamer moet kapot. De Eerste Kamer moet Kapot. De Eerste Kamer Moet Kapot. Livestream hierrr.
