achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Totale jokers BBB zetten andere totale joker uit Senaatsfractie na opzeggen lidmaatschap

Toen Nederland in 2023 massaal BBB'ers de Provinciale Staten in stemde, was dat omdat (ja waarom was dat eigenlijk). Maar dankzij het volkomen idiote kiessysteem voor de Eerste Kamer zitten wij nu al jaren met de gebakken BBB'eren. We hebben BBB-senatoren (meervoud) die overstapten naar D66, we hebben een of andere idioot die eerst uit de Eerste Kamer stapte en toen als eenpitter weer terugkeerde, we hebben een halve gare die naar FvD vertrok en nu hebben we ene Robert van Gasteren, die afgelopen vrijdag zijn lidmaatschap van de partij opzegde omdat hij Mona Keijzer zielig vindt. En nou heeft wat er nog over is van de BBB-fractie Van Gasteren eruit gekegeld, en 'verwachten ze dat hij zijn zetel zal opgeven'. Maar dat doet Van Gasteren natuurlijk niet want dat is net zo'n opportunistische plucheplakker als de rest van dat BBB-gajes. Hoepel gewoon allemaal op, stop met het lastigvallen van onze democratie (zie ook: deze wet die is weggestemd door dit via nepverkiezingen verkozen nepparlement) en doek die Eerste Kamer op. Wij willen graag gekozen volksvertegenwoordigers, geen nauwelijks serieus te nemen nevenfunctiejagers.

Tags: bbb, robert van gasteren, idioten
@Ronaldo | 31-03-26 | 14:10 | 17 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.