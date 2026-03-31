Totale jokers BBB zetten andere totale joker uit Senaatsfractie na opzeggen lidmaatschap
Opdoeken, die hele Kamer, maar graag beginnen bij BBB
Toen Nederland in 2023 massaal BBB'ers de Provinciale Staten in stemde, was dat omdat (ja waarom was dat eigenlijk). Maar dankzij het volkomen idiote kiessysteem voor de Eerste Kamer zitten wij nu al jaren met de gebakken BBB'eren. We hebben BBB-senatoren (meervoud) die overstapten naar D66, we hebben een of andere idioot die eerst uit de Eerste Kamer stapte en toen als eenpitter weer terugkeerde, we hebben een halve gare die naar FvD vertrok en nu hebben we ene Robert van Gasteren, die afgelopen vrijdag zijn lidmaatschap van de partij opzegde omdat hij Mona Keijzer zielig vindt. En nou heeft wat er nog over is van de BBB-fractie Van Gasteren eruit gekegeld, en 'verwachten ze dat hij zijn zetel zal opgeven'. Maar dat doet Van Gasteren natuurlijk niet want dat is net zo'n opportunistische plucheplakker als de rest van dat BBB-gajes. Hoepel gewoon allemaal op, stop met het lastigvallen van onze democratie (zie ook: deze wet die is weggestemd door dit via nepverkiezingen verkozen nepparlement) en doek die Eerste Kamer op. Wij willen graag gekozen volksvertegenwoordigers, geen nauwelijks serieus te nemen nevenfunctiejagers.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
JAAA Femke Wiersma wil KUKELEKU-WET
Nu al beste wet ooit
LEZEN. De complete BBBrief + NAMEN + DUIDING
Als we Chris toch niet hadden
GSTV WOO SPECIAL. Minister Moes bemoeide zich persoonlijk met tweet over 'ophefboefjes' GeenStijl en portretten oude witte mannen
BBBrutser Gouke Moes volledig ongeschikt als minister, goed dat hij binnenkort weg is
BBB doet Markuszowertje in Europarlement: krijgt straf na steunen motie tegen Von der Leyen
Fractiediscipline boven de 1 mol per vierkante meter
Rutte VI dreigt - kiezers vluchten naar FvD
Ja! Daar is het zondagse peilingstopic