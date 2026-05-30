De meest kabinetterige partij van de laatste decennia roept iedere verkiezing weer wat te gaan doen aan migratie, maar doet er niks aan. Dan is er een partij die al jaren roept er iets aan te gaan doen maar de kans er niet voor te krijgen, maar toen die partij er plots wél de kans voor kreeg er helemaal niks aan deed. Dan heb je nog partijen die überhaupt niks willen doen aan migratie, want hun bootje drijft mede / vooral op het halen van maar meer meer meer asielzoekers naar Nederland. En dan heb je ook nog een partij die zégt strenger te worden op migratie door maatregelen onverkort door te voeren, maar dat was dan buiten een boel Zwarte Kip-drinkers en Tena Ladies van de eigen partij gerekend. En zo bevinden we ons al ja-ren in een patstelling waarin iedereen van rechts tot links alleen maar wat roept. Als die laffe politici zo hard falen dat het lijkt of de hele democratie faalt, zit er nog maar één ding op: het probleem afschuiven op de burger. En dus komt er een Burgerberaad Migratie, met daarin 150 door loting geselecteerde burgers, die voorstellen kunnen doen aan de politiek. We kunnen ze ook gewoon helemaal omwisselen, die ene 150 met die andere 150. Heeft het Burgerberaad meteen een mooie vergaderruimte, en dan noemen we ze gewoon de Derde Kamer, want een Kamertje meer of minder maakt ook geen fuk meer uit. Hopelijk wordt het Burgerberaad Migratie net zo'n groot unaniem ongelooflijk succes als het Burgerberaad Klimaat!