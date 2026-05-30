Burgerberaad Migratie: 150 burgers doen voorstellen aan politiek
Foto van een ruimte waar de 150 leden van Burgerberaad Migratie in zouden passen
De meest kabinetterige partij van de laatste decennia roept iedere verkiezing weer wat te gaan doen aan migratie, maar doet er niks aan. Dan is er een partij die al jaren roept er iets aan te gaan doen maar de kans er niet voor te krijgen, maar toen die partij er plots wél de kans voor kreeg er helemaal niks aan deed. Dan heb je nog partijen die überhaupt niks willen doen aan migratie, want hun bootje drijft mede / vooral op het halen van maar meer meer meer asielzoekers naar Nederland. En dan heb je ook nog een partij die zégt strenger te worden op migratie door maatregelen onverkort door te voeren, maar dat was dan buiten een boel Zwarte Kip-drinkers en Tena Ladies van de eigen partij gerekend. En zo bevinden we ons al ja-ren in een patstelling waarin iedereen van rechts tot links alleen maar wat roept. Als die laffe politici zo hard falen dat het lijkt of de hele democratie faalt, zit er nog maar één ding op: het probleem afschuiven op de burger. En dus komt er een Burgerberaad Migratie, met daarin 150 door loting geselecteerde burgers, die voorstellen kunnen doen aan de politiek. We kunnen ze ook gewoon helemaal omwisselen, die ene 150 met die andere 150. Heeft het Burgerberaad meteen een mooie vergaderruimte, en dan noemen we ze gewoon de Derde Kamer, want een Kamertje meer of minder maakt ook geen fuk meer uit. Hopelijk wordt het Burgerberaad Migratie net zo'n groot unaniem ongelooflijk succes als het Burgerberaad Klimaat!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hallo "dit soort types" - u wordt genoemd
Hoogleraar Vooroorlogse Capitulatie capituleert opnieuw
Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show
Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.
Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie
Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer
Kijken. Knul zonder seksleven probeert tevergeefs seksleven op te doen bij First Dates
Nou allemaal even naar hem wijzen en heel hard lachen. Wat een kneus!
Keulen: Alle (!) partijen behalve AfD spreken af niet negatief over immigratie te berichten tijdens campagnes
Ja zo kun je een probleem ook oplossen natuurlijk
De GeenStijl Podcast: Jan van de Beek over migratie, de verzorgingsstaat en censuur
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Roep Kamer terug van Reces. Burgerberaad = HOAX
ho, nog niet in vliegtuig stappen aub