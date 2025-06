Nou zo kwam er dus al BIJNA een eind aan maanden vol tweets, ruzie, crises die geen crisis waren en vooral NUL daadwerkelijke veranderingen. De laatste crisis werd ingeluid door Geert Wilders, die vindt dat het op migratie niet hard genoeg gaat. Dat komt misschien wel een beetje door het (niet) handelen van ZIJN minister Marjolein Faber maar volgens Wilders komt het juist allemaal omdat hij en Faber worden tegengewerkt. Nu wil Wilders dus dat er tenminste 6 van zijn 10 punten worden overgenomen door het kabinet, wat de rest kennelijk beslist niet wil. Waar het overduidelijk steekt is dat Wilders de grootste werd maar beslist GEEN premier mocht worden, wat weer resulteerde in premier Schoof, een niksige man aan het hoofd van een niksig kabinet. Extraparlementair, maar ook dat betekende uiteindelijk gewoon dikke NIKS. We krijgen verkiezingen, maar we mogen eerst nog een nachtje over alles koortsdromen slapen. Kom er maar in, Tom!