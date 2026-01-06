CBS-socioloog woont zelf in buurt waar juist geen problemen zijn met integratie en migratie
Cherrypicken met charlatans is TERUG
Kijk. Dit zijn feiten. Dit is objectiviteit. Dit is waar we het CBS voor hebben. Als er bij Omroep WNL een fragment uit de extreem-rechtse ophits televee van
Ongehoord Nederland het NOS Journaal wordt uitgezonden met mensen die zich zorgen maken over integratie en migratie, dan heeft het CBS een socioloog, pardon hoofdsocioloog in dienst, om te zeggen dat zij in een buurt woont waar helemaal geen zorgen zijn over integratie en migratie. En als mensen maar de hele tijd horen dat het niet goed gaat met integratie en migratie, dan gaan ze vanzelf denken dat het niet goed gaat met integratie en migratie, terwijl het dus hartstikke goed gaat met integratie en migratie. Nou ja, in de buurt waar hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS woont tenminste.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'20,6 miljoen inwoners in 2070'
Foto ca. 15 van uw landgenoten
Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show
Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.
Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie
Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer
CBS: Nederlanders afgelopen jaar iets meer tevree over Financieel Wel en Wee
Maar wat is dan tevredenheid?
Landkaart. Koophuizen overal duur en duurderder
Bestaanszekerheid, kent u die nog
Keulen: Alle (!) partijen behalve AfD spreken af niet negatief over immigratie te berichten tijdens campagnes
Ja zo kun je een probleem ook oplossen natuurlijk
CBS: U kunt weer gerust ademhalen
Huh wat een milieudoestelling GEHAALD?!
Nederland, waterland: Aantal verdrinkingsdoden STIJGT
Nog harder dan de zeespiegel