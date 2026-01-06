achtergrond

CBS-socioloog woont zelf in buurt waar juist geen problemen zijn met integratie en migratie

Cherrypicken met charlatans is TERUG

Kijk. Dit zijn feiten. Dit is objectiviteit. Dit is waar we het CBS voor hebben. Als er bij Omroep WNL een fragment uit de extreem-rechtse ophits televee van Ongehoord Nederland het NOS Journaal wordt uitgezonden met mensen die zich zorgen maken over integratie en migratie, dan heeft het CBS een socioloog, pardon hoofdsocioloog in dienst, om te zeggen dat zij in een buurt woont waar helemaal geen zorgen zijn over integratie en migratie. En als mensen maar de hele tijd horen dat het niet goed gaat met integratie en migratie, dan gaan ze vanzelf denken dat het niet goed gaat met integratie en migratie, terwijl het dus hartstikke goed gaat met integratie en migratie. Nou ja, in de buurt waar hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS woont tenminste.

Tags: cbs, objectiviteit, integratie, migratie
@Ronaldo | 06-01-26 | 12:25 | 211 reacties

Reaguursels

