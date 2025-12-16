De cherrypickende charlatans van het CBS komen met de nieuwe bevolkingsprognose: misschien zijn het er straks wel 10 miljoen, maar waarschijnlijk zijn het er 20,6 miljoen. Staatskas weer gevuld, want die mensen kopen allemaal kaartjes voor bussen op weg naar woningen die we t.z.t. wel hebben. Rob Jetten bouwt immers tien nieuwe steden: Palmierlo, Deir ez-Paternotte, As-Terlouw, Al-Pechtold, Rio de Jetten, enzovoorts, en als ode aan het beste Kamerlid van de laatste tig jaar een luilekkerland met alleen maar gaybrapaden en leernichtenclubs; Fondasahlastan. Al in 2059 passeren we de 20 miljoen in Nederland. EN DE IMMIGRANTEN? "Op de korte termijn worden minder immigranten verwacht dan in de afgelopen jaren: 312 duizend in 2025 en 302 duizend in 2026. Daarna weer een lichte toename, naar bijna 310 duizend in 2030." Steeds meer iets minder en dan weer iets meer dan minder en nog altijd veel meer dan minder minder minder! Oftewel: als er ieder jaar veel immigranten bijkomen, zijn het er in 2070 meer dan nu. Hoe dan ook, maak eens een foto van een grutto, nu het nog kan.