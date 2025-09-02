CBS: U kunt weer gerust ademhalen
Huh wat een milieudoestelling GEHAALD?!
Adem even heel diep in, kijk goed om u heen, neem alles in u op... En adem maar weer uit. Zo. U zult het vast hebben gemerkt: Wat zijn er toch lekker weinig STIKSTOFOXIDEN EN FIJNSTOF. Het gaat goed met het terugdringen van de luchtvervuiling, meldt het CBS. Zo goed zelfs dat de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen al ONDER het streefniveau voor 2030 is gedoken. Dat komt mede omdat auto's, voorheen nog de grootste vervuiler, steeds schoner worden. Ook de industrie is door strengere emissieregels een stuk minder gaat uitstoten, zoveel dat we nu dus voorlopen op schema. Dus: neem het er maar even van. Gooi vandaag vast het eerste blokje hout op de kachel, slinger de rest van het jaar elke avond even de barbecue aan om lekker heel veel vlees te bakken, rijd een extra rondje met de auto of nog beter: pak ook eens het vliegtuig als u van Groningen naar Eindhoven moet. De zon schijnt weer in Nederland. Adem in, adem uit.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nederland, waterland: Aantal verdrinkingsdoden STIJGT
Nog harder dan de zeespiegel
U drinkt te weinig
Kijk hier maar eens goed diep in
DIT is HET cijfer van de dag
Iemand nog vragen
Nederland beetje mollig
Maar eerlijk is eerlijk, alles beter dan een stappenteller
Hoera! Minder misdaad geregistreerd in 2024, wel meer pief paf poef
Expected Dooien (xD) nog niet omlaag
CBS: Hugo de Jonge kan niks
Cherrypickende charlatans hebben een punt
MilieuCentraal blaast eigen onderzoek fijnstof houtkachels op
Enorme zwarte wolk boven Nederland +++ Humberto Tan vertelde NEPNIEUWS +++
Eerlijk verhaal niet eerlijk