CBS: U kunt weer gerust ademhalen

Huh wat een milieudoestelling GEHAALD?!

Adem even heel diep in, kijk goed om u heen, neem alles in u op... En adem maar weer uit. Zo. U zult het vast hebben gemerkt: Wat zijn er toch lekker weinig STIKSTOFOXIDEN EN FIJNSTOF. Het gaat goed met het terugdringen van de luchtvervuiling, meldt het CBS. Zo goed zelfs dat de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen al ONDER het streefniveau voor 2030 is gedoken. Dat komt mede omdat auto's, voorheen nog de grootste vervuiler, steeds schoner worden. Ook de industrie is door strengere emissieregels een stuk minder gaat uitstoten, zoveel dat we nu dus voorlopen op schema. Dus: neem het er maar even van. Gooi vandaag vast het eerste blokje hout op de kachel, slinger de rest van het jaar elke avond even de barbecue aan om lekker heel veel vlees te bakken, rijd een extra rondje met de auto of nog beter: pak ook eens het vliegtuig als u van Groningen naar Eindhoven moet. De zon schijnt weer in Nederland. Adem in, adem uit.

Tags: luchtvervuiling, cbs, fijnstof
@Zorro | 02-09-25 | 09:59 | 103 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

