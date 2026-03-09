(LIVEBLOG IRAN HIER)

We schakelen even over naar Schotland, waar symmetrische gezichten niet bestaan, maar ouderwets supportersgeweld wel. Waar de interreligieuze dialoog bestaat uit elkaar een paar keer per jaar negentig minuten de verontrustend slecht verzorgde huid vol schelden en geloof nog gewoon doet waarvoor het ontworpen is: een samenleving ten diepste verdelen. Rangers - Celtic, Old Firm, mensen met een gebitsbeperking die toevallig protestants zijn tegenover mensen met een gebitsbeperking die toevallig katholiek zijn. Gister won Celtic in de beker na penalty's en omdat die knakkers al het stadion van de thuisploeg hadden bestormd bestormden ze dus ook maar het veld, waarna woedende reli-capuchonnetjes van Rangers zich ook op de grasmat meldden (volledige chaosbeelden na de breek). Nu is geweld natuurlijke hartstikke stom, helemaal bij voetbal, maar dat doet er niets aan af dat dit een huzarenstukje is, technisch perfect uitgevoerd, op snelheid, uitstekende timing, moeilijke hoek en bovendien bewegend doelwit, maar desalniettemin voortreffelijk gericht. Erg fraai. Take a bow, son!