ZIEN. Rangers-fan karatekopschopt Celtic-veldbestormer
Technisch voortreffelijk dit
We schakelen even over naar Schotland, waar symmetrische gezichten niet bestaan, maar ouderwets supportersgeweld wel. Waar de interreligieuze dialoog bestaat uit elkaar een paar keer per jaar negentig minuten de verontrustend slecht verzorgde huid vol schelden en geloof nog gewoon doet waarvoor het ontworpen is: een samenleving ten diepste verdelen. Rangers - Celtic, Old Firm, mensen met een gebitsbeperking die toevallig protestants zijn tegenover mensen met een gebitsbeperking die toevallig katholiek zijn. Gister won Celtic in de beker na penalty's en omdat die knakkers al het stadion van de thuisploeg hadden bestormd bestormden ze dus ook maar het veld, waarna woedende reli-capuchonnetjes van Rangers zich ook op de grasmat meldden (volledige chaosbeelden na de breek). Nu is geweld natuurlijke hartstikke stom, helemaal bij voetbal, maar dat doet er niets aan af dat dit een huzarenstukje is, technisch perfect uitgevoerd, op snelheid, uitstekende timing, moeilijke hoek en bovendien bewegend doelwit, maar desalniettemin voortreffelijk gericht. Erg fraai. Take a bow, son!
Andere hoek
"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"— Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026
Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM
The old Firm today— FootballAwaydays (@Awaydays23) March 8, 2026
pic.twitter.com/3yK6J74Y7H
Niet netjes, wel goeie tackle
A.C.A.B. 😂🦵 pic.twitter.com/TFvD3Qjw7H— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 8, 2026
Vrouwen en kinderen eerst
March 8, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE - De VAR uitlachen in het EK Café
Ontknoping in Groep A. Maar leg vooral dat buitenspel nog eens uit
De aanstaande president van de VS goedgemutst in Pakistaanse kolonie Schotland
Staatsman op pre-presidentieel staatsbezoek
LIVE! Ajax - Rangers in de Champions League
Lekker vroeg, bord op schoot