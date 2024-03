Schakelen we nu rechtstreeks naar onze hoofdstad waar de Vrienden van Quincy Promes een belangrijke oefenwedstrijd spelen tegen de Vrienden van Humza Yousaf. Alles ter voorbereiding van het nu al glorieuze EK in Duitsland, waar Nederland in Poule D(oods) in de groepsfase Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van Pad A treft (Polen, Estland, Wales of Finland). Volgens de voetbalredactie van GeenStijl heeft oranje "gewoon een goed team", en met een ontketende As van het Goeds (Virgil, Frenkie, Flakpo/Memvis) kunnen we gewoon ver komen. Zaak is nu om De Tegenstanders op het EK in Amsterdam vanavond niets wijzer te maken dan ze al zijn, opdat we een toffe oranjezomer krijgen met veel Bier und Bockwurst. Stijlloze voorspelling: een zakelijke 1-0 op NEDERLAND3

1-0 Reijnders 39'

2-0 Wijnaldum 71'

3-0 Weghorst 84'

4-0 Malen 86'

UPDATES AANSLAG MOSKOU: hierrr