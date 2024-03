Shit is aan in Moskou, bekend van TV. Volgens TASS (en die kunnen dit soort dingen toch echt wel weten) hebben drie mensen in legerkleding het vuur geopend op aanwezigen in een concerthal. Hieronder video van de daders. Dit topic wordt geupdatete.

UPDATE 18u59: Volgens TASS was er in de hal een concert van de band 'Picnic' gaande. Er zou brand zijn uitgebroken en er is een explosie gehoord. De leden van de band zijn niet gewond.

UPDATE 19u15: Heftige beelden van schutters die vuur openen hieronder.

UPDATE 19u16: FT meldt 12 doden (via Baza Telegram-kanaal)

UPDATE 19u17: Op de beelden die rondgaan is duidelijk te zien dat de schutters al schietend de hal binnenkomen, en daarna in de concertzaal ook blijven schieten, terwijl het geschokte publiek probeert te vluchten.

UPDATE 19u23: Hier heftige beelden van (veel) slachtoffers

UPDATE 19u37: Meer beelden van veel slachtoffers hier. Het gebouw lijkt momenteel in brand te staan. Hulpdiensten MASSAAL uitgerukt.

UPDATE 19u42: Oppositieschaker Kasparov vertrouwt het voor geen meter.

UPDATE 19u56: De serieuze makkers van de Special Rapid Response Unit (SOBR) zijn ter plaatse.

UPDATE 20u09: Eerder deze maand waarschuwden Westerse inlichtingendiensten al voor op handen zijnde aanslagen van "extremisten" in Moskou, nadat de Russen naar eigen zeggen een aanslag van IS op een synagoge hadden voorkomen. Die zouden toen (7 maart) 'binnen 48 uur' kunnen plaatsvinden, maar toch.

UPDATE 20u11: Nog steeds geen officiële dodenaantal, maar het lijkt erop dat het er zeker tientallen zijn.

UPDATE 20u12: Volgens ooggetuigen zouden er 'tussen de 5 en 10 daders' zijn geweest met 'grote zwarte baarden', kogelvrije vesten en machinegeweren, die om zich heen hebben geschoten.

UPDATE 20u16: RIA/Novosti meldt nu tenminste 40 doden en 100 gewonden, op gezag van de FSB. Het dak van de concerthal zou nu aan het instorten zijn.

UPDATE 20u20: Special Rapid Response Unit lijkt nu naar binnen gegaan, omdat de aanslagplegers nog gijzelaars zouden vasthouden. LIVESTREAM Team Navalny (in t Russisch) hierr

UPDATE 20u39: Reuters livestream hieronder, nog flinke fik gaande in ieder geval

UPDATE 20u43: Er gaan video's rond van arrestaties, maar volslagen onduidelijk of dat ook echt de daders zijn of andere betrokkenen/toevallige voorbijgangers die niet deden wat de autoriteiten ze opdroegen

UPDATE 21u16: Volgens Telegramkanaal Baza (via Telejourno Denis van Vliet) zouden de daders er in een witte Sedan vandoor zijn gegaan

UPDATE 21u33: De Russische Nationale Garde meldt volgens Interfax nog steeds jacht te maken op de daders

UPDATE 21u42: De Russische autoriteiten zouden op dit moment op zoek zijn naar deze twee mannen (vijf foto's, maar lijkt om 2 namen te gaan) uit de regio Ingoesjetië , dat naast Tsjestjenië ligt UPDATE VAN DEZE UPDATE 21u51: Tweet verwijderd, bron van foto lijkt dit Telegram-kanaal, maar we hebben even gegoogeld en tenminste één van de gezochte mannen wordt al langer gezocht, lijkt onwaarschijnlijk dat dit nu ook de daders zijn UPDATE VAN DE UPDATE VAN DE UPDATE: Telegram-kanaal Baza meldt dat deze mannen al eerder zijn gedood

UPDATE 21u53: Volgens Telegram-kanaal Baza zijn de daders in deze auto ontsnapt

UPDATE 22u08: De brand in de concerthal lijkt onder controle, maar het is nog onduidelijk hoeveel schade deze later nog heeft veroorzaakt en hoeveel aanwezigen daardoor nog gewond zijn geraakt, of erger

UPDATE 22u13: De manager van de band Picnic heeft met één bandlid nog geen contact gekregen, meldt Ria Novosti

UPDATE 22u15: Hier beelden van Baza, waarop de daders te zien zouden zijn toen ze uit de witte Renault stapten aan het begin van de aanslag

UPDATE 22u21: Russische Nationale Garde heeft inspectie parkeerterrein afgerond, meldt Ria Novosti, er zouden geen explosieven zijn gevonden

UPDATE 22u35: ISIS claimt aanslag.