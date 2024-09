Het is weer raak in the land of the free. In Birmingham in de staat Alabama zijn zeker 4 doden en 21 gewonden gevallen nadat meerdere schutters het vuur openden op een menigte in het uitgaanscentrum van de stad. De daders zijn vooralsnog niet gepakt. Of ze te voet of al rijdende hebben geschoten, is onduidelijk. Zeker 4 gewonden zijn in levensgevaar. De meevaller is dan weer dat er bij het incident geen huisdieren zijn opgegeten.