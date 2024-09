THEY ARE EATING THE DOGS

Springfield, Ohio. Sinds het verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Kamala Harris ligt het stadje onder een vergrootglas en daar wordt het maar zelden gezelliger van. Vrijdag heeft de politie de deuren van een middelbare school en twee basisscholen preventief gesloten en dat heeft allemaal te maken met spanningen tussen autochtone Amerikanen en Haïtiaanse immigranten. Er is nog altijd geen sluitend bewijs dat de Haïtianen - zoals Trump in het debat beweerde - honden en katten opeten, maar we zijn al voorbij het stadium dat het er iets toe doet.

Opgepeuzelde huisdieren of niet, er zijn nog altijd de feiten. In 3 jaar tijd zijn er naar Springfield, een stadje met tot dan toe 58.000 inwoners, 15.000 Haïtianen gemigreerd. Dat is: veel. Overigens bleken er na onderzoek geen bommen (of huisdieren) in de scholen in Springfield te liggen, maar voor een geweldsuitbraak wordt nog altijd gevreesd.