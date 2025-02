Als we in Nederland gaan schaatsen is het meestal vrij keurig. Koek, zopie, een kladblokje voor de rondetijden, etc. In Noord-Amerika is het echt meer vuurwerk en meer bloed. Dat bleek nog maar eens toen de Verenigde Staten het afgelopen weekend opnamen tegen Canada in de 4 Nations Face-Off. Uniek aan deze editie was de hoog opgelopen politieke spanning tussen de Noord-Amerikanen. Het wil namelijk het geval dat de Amerikanen ineens een president hebben die wilde plannen heeft, zelfs openlijk flirt met het idee om van Canada een Amerikaanse staat te maken. Want wat kunnen ze nou helemaal, die Canadezen? IJshockeyen, toch? Toch?? Nou, nee. Ze verloren de match met 3-1. Maar niemand heeft het meer over de score, de wedstrijd viel vooral op vanwege de unieke Spartaanse 1-op-1-duels.

Of Canada als 51st State nou een realistisch plan is of niet (niet, red.), het was voor de Canadezen reden genoeg om voorafgaand aan het duel door het Amerikaanse volkslied heen te joelen. Dan krijg je de Amerikanen wel kwaad. In de eerste 9 seconden van de officiële speeltijd kwam het dan ook tot liefst 3 knokpartijen, die naar Noord-Amerikaanse traditie gewoon werden toegestaan mits de betrokken spelers daarna een tijdstraf pakten.