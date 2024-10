Was een bizar beeld, donderdag in Alphen pic.twitter.com/B6K4I1kGGh

Mensen die nog altijd denken dat Nederland, en dan specifiek Alphen aan den Rijn, bedoeld is om in te wonen konden hun verbazing afgelopen donderdag niet op. "Twee politiehelikopters cirkelden boven de stad en agenten in kogelwerende vesten namen bezit van de straten, toen een man in de Prins Hendrikstraat het vuur opende op twee woningen. De schutter schoot een kogelregen af op de woningen met zijn automatische vuurwapen en had zelfs oogcontact met omstanders." O O G C O N T A C T, ijskoud.

Donderdagavond werden er vier mannen aangehouden in verband met de aanslag, waarvan twee explosieven bij zich hadden. Het geweld hield mogelijk verband met een eerdere ripdeal van 1.400 kilo coke. En gisteravond was het dus opnieuw raak in hetzelfde Alphen, ditmaal in de Beukenlaan, geen gewonden.

In ander nieuws: "De politie heeft een 19-jarige man uit Maassluis aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 20-jarige man uit diezelfde plaats. De verdachte meldde zich bij het politiebureau en zal worden verhoord door de recherche. Vanochtend vond de politie op de Asserdreef in Maassluis, midden in een woonwijk, een lichaam. Het slachtoffer had mogelijk steekwonden."

Recht zo die gaat jongens!