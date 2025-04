In de Zweedse stad Uppsala zijn zeker 3 doden gevallen nadat een onbekende dader het vuur opende in een kapperszaak. In de stad wordt nog altijd een klopjacht gehouden op de dader(s). De schutter zou een masker hebben gedragen en is volgens de politie weggevlucht op een elektrische scooter. Op het moment van de schietpartij was het erg druk in de stad in verband met voorbereidingen de walpurgisnacht, een Germaans lentefeest dat gevierd wordt op de vooravond van 1 mei.