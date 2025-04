Op de campus van FSU (Florida State University) in Tallahassee zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij. Er zou 1 persoon zijn aangehouden, maar het is nog onduidelijk of dit de (enige) schutter was. Volgens de autoriteiten gaat het nog om een 'active shooter situation'.

UPDATE: Schutter inderdaad aangehouden. Tenminste 4 gewonden gemeld.

UPDATE: CNN meldt nu 'tenminste' 6 gewonden waaronder 1 in kritieke toestand. Studenten op de campus moeten nog blijven schuilen.

UPDATE: De eerste roep om MEER WAPENS op de campus is gesignaleerd.

UPDATE: 1 dode officieel gemeld. Er wordt op sociale media al gesproken van 5, mogelijk ook een tweede schutter dood. Vooralsnog: unconfirmed. 22:00 (ONZE TIJD) persco.

UPDATE: Reactie Trump. Ondertussen een student van FSU: 'Schuld van Trump'.

UPDATE: Over de gewonden: "One person is in critical condition and five are in serious condition, according to Tallahassee Memorial HealthCare."