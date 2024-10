Maak kennis met Skyler Simpson, influencert en fitnessmevrouw te Florida en gezegend met maatje 91-61-89. Mevrouw ging een filmpje maken over het weer - dat zouden meer vrouwen in roze bikini moeten doen - maar in plaats van applaus, likes en donaties zijn er nu boze mensen die het maar WALCHELIJK vinden dat er iemand jolige filmpjes maakt over een storm (Helene) met nu al meer dan 150 doden. Nou vakjury. Wat vindt U er nou van? LOL @ hagelstenen zo groot als ijsblokjes wel.