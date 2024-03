ISIS has now claimed Responsibility for the Terrorist Attack tonight on the Crocus Concert Hall in the Russian Capital of Moscow, with them stating that the Attack was specifically attempting to Target a Gathering of Christians.

Hierrrr verder met de berichtgeving over de aanslag in Moskou. Zoals u hierboven ziet: ISIS heeft 'm geclaimd. De kans dat Oekraïne (wilde Medvedev suggereren) erachter zat leek ons al klein, net als de kans dat dit echt false flag is van de geheime dienst die moeite heeft met de Sims. En de kans is nu nog wel een stukje kleiner geworden want de modus operandi doet natuurlijk ook best wel een beetje boelveel aan ISIS denken. Teruglezen/kijken naar update daarrr. Het totaal aantal slachtoffers is nog altijd onduidelijk, eerder op de avond meldde de FSB 40 doden en 100 gewonden, maar dat kan, zeker vanwege de brand en delen van het dak die zijn ingestort, nog oplopen. Dit topic wordt geüpdatete.

UPDATE 22u40: Hierr mee duiding en vertaling van claim ISIS. "As was the case with the Turkey attacks earlier this year, one should not read some sophisticated geopolitical strategy into this operation that has resulted in mass killing and destruction in Russia. It is simply a case of Islamic State operatives and cells striking wherever they can as part of a global ‘fight the infidels and apostates everywhere’"