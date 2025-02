De islam kent ook goede kanten! Het geloof van de vrede probeert ons land te verlossen van Jantje Smit. "Radicale moslims zouden het hebben voorzien op het Festival der Liebe begin maart in Ahoy Rotterdam. Dat meldt de Duitse krant Bild, die zich baseert op een Duitstalige website die van Islamitische Staat (IS) zou zijn." We hebben het plaatje zelf maar even gecheckt en ja hoor: Rotterdam staat erbij in het keuzemenu voor het 'volgende aanvalsdoel'. Het Festival der Liebe in Ahoy, gepresenteerd door Jantje Smit en Chantal Janzen, is een soort Ramadan Expo, maar dan met meer Duitsers en minder hijabfluencers in de rij voor een kopje groene thee. De 'oproep' om een aanslag te plegen op het Festival der Liebe werd gedaan via al-Saif Media, een onofficieel broddelkanaal van Islamitische Staat. Onlangs verschenen er op al-Saif ook al gezellige plaatjes met de oproep om mensen overhoop te rijden. Schuld van rechts!