Heel grappig. Als Max Verstappen 0,00011 seconden sneller is in een F1-quali dan is iedereen aan het JUICHEN, als een aanvallende foeballer een nanofractie van een seconde sneller is alsdan een verdedigende foeballer dan doet iedereen HUILIE want HeT WaS gEeN BuITenSPeL!!!11. Terwijl het gewoon keiharde wetenschap is. Kunnen cracks en oldskool voetbal-helden nog zo klagen op televee, dit is de nieuwe realiteit... jammer joh, die knieschijf stond buitenspel, geen goal - geen nieuwe transfer, geen nieuwe Nike-deal, geen chips-reclame (je bent een druiloor, Beckham), geen verkering met Taylor Swift. We geven het nog 1 jaar, en dan wordt de VAR overgenomen door het NFI & RIVM, en komen er Witte Tentjes op het veld na iedere -vermeende- goal, en mannen in witte pakken met kwastjes die dan grasprietjes en voetbalschoenen gaan afstoffen.

Zwitserland - Duitsland op Nederland1

Schotland - Hongarije op Nederland3

In ander nieuws: bij Bild.de willen ze weten wie in Europapa de GEILSTE FANS heeft. De Tartan Army uit Schotland staat op 1, Snollebollekes-gekte op 2.

Update: Duitsland scoort, maar afgekeurd door VAR wegens grensconflict in 1882

Update: Zwitserland scoort. VAR durft niet te checken.

Update: Zwitserland scoort, buitenspel