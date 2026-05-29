Amsterdammers hoeven maar voor één ding bang te zijn, en dat is dat de hemel een bankstel op hun hoofd valt. Ja raar verhaal maar gisteren kreeg een nietsvermoedende oud dame op de Bloemgracht plots een foamblok op haar bolletje, waarna ze ter aarde stortte en per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Een getuige vertelde aan stadsomroep AT5 dat het foamblok, dat vermoedelijk onderdeel was van een bankstel, van minstens drie hoog naar beneden werd gekieperd. Had allemaal slechter af kunnen aflopen, maar desalniettemin genoeg aanknopingspunten voor een politieonderzoek, zou je zeggen. Daar denken ze in de hoofdstad anders over: "We houden het voor nu op een ongeluk, tenzij er meer informatie bij ons bekend wordt," aldus een woordvoerder. Hee maar het verkrijgen van informatie is toch jullie werk, zou die woordvoerder wel goed bij z'n pan zijn, of heeft-ie er misschien iets te vaak een foamblok tegenaan gekregen.